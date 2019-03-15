Дебош в стрип-клубе? Звезду «Мажора» заподозрили в кутеже

Звезду сериала «Мажор» Павла Прилучного вновь обвиняют в недостойном поведении. На этот раз, по слухам, он устроил дебош в новосибирском стрип-клубе.

По словам очевидцев, похожий на Прилучного посетитель приставал к сотрудникам заведения, оголялся и выкрикивал, что почти не женат, сообщают СМИ.

Позже супруга актера, экс-ведущая проекта «Голос» Агата Муцениеце прокомментировала ситуацию. По ее словам, сообщения представляют собой злые слухи, у которых нет ничего общего с реальностью.

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Вместе с тем, судя по инстаграму жены Прилучного, в их семье все хорошо и спокойно. В марте супруги побывали в итальянской Венеции, а в одном из постов Муцениеце назвала своего мужа «величайшим мужчиной». Влюбленные выкладывали фотографии с прогулки на гондоле и никаких признаков разлада не подавали. Сразу по возвращению из поездки семья отметила день рождения младшей дочери Мии.

Напомним, что в январе этого года Прилучного подозревали в избиении жены.

По сообщению прессы, в преддверии Нового года в подмосковном поселке Трувиль, в дом, где проживает семья артистов, была вызвана полиция. Сотрудников правопорядка вызвала пиар-менеджер актрисы Мариам Халилова, она заявила, что звезда «Мажора» ударил жену.

«Девушка по телефону рассказала, что Агату избивает ее муж Павел. Он закрыл жену дома и не выпускает, — цитирует источника в правоохранительных органа kp.ru. — Однако сама пострадавшая отказалась от медицинской помощи и фиксации побоев».

Позднее Халилова отказалась от своих слов.

«Сейчас мы разбираемся по поводу того бреда, что был написан. Созвонилась с журналистом, который написал, будет решать, что делать, ведь все это преследуется законом. Да, у Агаты и Павла все хорошо», — заявила Мариам.

За несколько дней до этих событий актеры признавались в том, что недавно они смогли наладить отношения и возобновили совместную жизнь. Ранее сообщалось, что во время прошлой ссоры актер покинул семейный дом и на время остановился в отеле. Через некоторое время он приехал забрать свои вещи, но встретившись с женой, они решили, что стоит попробовать уладить все мирно.

В то время Муцениеце говорила о том, что их брак поставлен на паузу, что им требуется время, чтобы все переосмыслить.

Прилучный, в свою очередь, признавался, что они нередко конфликтовали за всю совместную жизнь, поскольку оба имеют взрывной характер.

«Мы не раз собирались разводиться, били посуду, кричали друг на друга, чуть ли не ехали подавать заявление, — рассказывал актер. — Бывает, разругавшись, спим в разных комнатах, а случалось, я или она хватали вещи и уходили из дома в разгар скандала. Нормальная практика человеческих отношений, которые длятся больше трех лет. Мы же молодые, вспыльчивые, ревнивые, влюбленные, у каждого свое мнение. Просто важно понимать последствия».

По информации «СтарХит», 11 января семья отпраздновала шестой день рождения сына Тимофея.

«Ой, прекратите, у нас у сына сейчас день рождения, мы с Павлом вместе, все хорошо», — заявила Муцениеце, отвечая на вопрос о побоях.

Напомним, что знакомство артистов состоялось во время съемок сериала «Закрытая школа». В 2011 году состоялась их свадьба. Влюбленные оформили отношения в одном из столичных ЗАГСов.

Стоит отметить, что в конце декабря прошлого года другой известный артист Марат Башаров избил свою жену Елизавету Шевыркову.

«Это произошло сегодня. Она находится в больнице», — приводит слова родственника Елизаветы «СтарХит».

Согласно источникам РЕН ТВ, Шевыркова всю ночь провела со своей матерью в травмпункте. Врачи зафиксировали у нее перелом носа. Как рассказал брат Елизаветы Федор, это не первый подобный случай. Однако в прошлый раз семья решила все скрыть ради маленького сына. Впервые Башаров избил жену еще в 2017 году, тогда она обратилась в больницу с травмой руки.

«Внешне он все же больше Марат. Когда родился, вообще был копией, — рассказала женщина о своей семье. — Сравнивая их детские фотографии, можно заметить удивительное сходство. Даже форма ушей одинаковая. Но характер у Марселя свой. Уже сейчас добивается того, чего хочет».