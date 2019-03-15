Российский след? Тото Кутуньо не пустят на Украину

Итальянский певец и композитор Сальваторе (сокращенно — Тото) Кутуньо пользуется большим успехом в России и на территории других стран бывшего Советского Союза. 23 марта музыкант планировал выступить в Киеве, однако узнал из СМИ, что ему могут запретить въезд на Украину.

Реклама

Ранее стало известно, что группа украинских депутатов обратилась в Службу безопасности Украины с обвинениями музыканта в «пророссийских позициях». Об этом сообщило итальянское информационное агентство ANSA.

«Мы никаких официальных уведомлений не получали. Мы узнаем все сейчас из СМИ. У нас в Киеве запланирован концерт на 23 марта во дворце «Украина». Запланировано большое шоу с участием оркестра из 60 человек, это проект «побратимства» нашей музыкальной группы и украинских музыкантов», — объяснил представитель Кутуньо.

По его словам, украинские организаторы не уведомили команду певца о своих планах и в случае отмены концерта не по вине артиста они будут обязаны выплатить огромную неустойку. Также представитель Кутуньо предположил, что подобные выпады со стороны Украины «играют только в пользу Путина, укрепляя его авторитет».

Летом прошлого года ветеран итальянской эстрады отмечал юбилей — музыканту исполнилось 75 лет. Он родился 7 июля 1943 года в маленьком городе Фоздиново в испанской Тоскане.

К пяти годам Кутуньо научился играть на трубе и аккордеоне, а спустя два года уже вышел на сцену в качестве барабанщика. В 13 лет Тото занял третье место в региональном конкурсе аккордеонистов. Родители радовались успехам сына, но не воспринимали это увлечение всерьез и побудили мальчика отучиться на бухгалтера. Тото покорно выполнил просьбу родных, но не проработал по специальности ни дня. Он выбрал музыку.

В 19-летнем возрасте в составе коллектива «G-Unit» под руководством популярного джазмена Манузарди юный музыкант отправился на гастроли по Финляндии. После шести месяцев скандинавского тура певец вернулся домой и создал собственную группу «Toto e Tati». Коллектив выступал по пабам и ресторанам с популярными хитами, иногда включая в репертуар авторские песни Кутуньо.

На одном из концертов молодого певца заметил известный итальянский поэт-песенник Вито Паллавичини. После выступления он пригласил Кутуньо в свою студию и попросил исполнить несколько композиций собственного сочинения. Произведения юного музыканта понравились мэтру, и вскоре они начали выступать дуэтом.

В 1974 году Тото переименовал свою группу в «Albatros». В этом же году творческий тандем Кутуньо и Паллавичини записал дебютную песню «Africa» («L'ete indien»), которая впоследствии стала одним из главных хитов 20-го века.

Через пару лет песни молодого композитора стали исполнять такие звезды, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Мирей Матье и Мишель Сарду. Мелодии Кутуньо попали в сет-листы оркестров Поля Мориа, Франка Пурселя и Джеймса Ласта.

В 1990 году Тото Кутуньо занял первое место на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Загребе. Музыкант выступил с песней «Insieme: 1992», в которой поется о единстве Европы.

В марте 2006 года в московском Кремле певец дал большой сольный концерт. Мэтра мировой эстрады пришли поддержать звезды российского шоу-бизнеса: Диана Гурцкая, Игорь Николаев, Александр Маршал, Татьяна Овсиенко и другие.

Позднее в интервью композитор высказался о России как о второй родине: «Я полюбил эту страну с первого взгляда еще в 1985 году и с тех пор несу эту любовь в сердце».

В 2007 году у музыканта был обнаружен рак. После сложной операции он несколько лет проходил курс интенсивной химиотерапии и реабилитации. К счастью, артист победил страшный недуг.

На сегодняшний день Кутуньо продолжат давать концерты, гастролировать и писать новые песни. Композитор признается, что никогда не думал уходить со сцены.

«Пока люди меня любят, пока я ощущаю свою востребованность, буду продолжать колесить по миру, получая удовольствие от каждого концерта», --говорил Кутуньо.