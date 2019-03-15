«Дурной вкус и крупные ноги»: Васильев унизил Пугачеву

Историк моды и ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев назвал певицу Аллу Пугачеву «законодательницей дурного вкуса в России». Несколько лет назад кутюрье говорил, что у Примадонны всегда была «ужасная прическа, которую многие копировали, и безобразные балахоны». Также модельера возмутила привычка певицы носить мини-платья, открывающие «слонопотамные ноги».

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В эфире Youtube-шоу «А поговорить?» журналистка Анна Шихман спросила у Васильева о причинах резких высказываний в адрес всенародной любимицы. Кутюрье не отказался от своих слов, но пожаловался на журналистов, которые «нелегально» обнародовали его высказывания.

«Это интервью было снято в Мурманске совершенно нелегальным образом. Они пришли на выставку старинных вееров, которую я сделал. И журналистка системы «пигалица» начала задавать вопросы про Аллу Пугачеву. Я это сказал и совершенно не отрицаю», — ответил Васильев.

По словам историка моды, дурной вкус является спутником жизни многих народов, но спустя годы он может войти в моду и перестать считаться чем-то плохим.

«Все, что в моде в 2019 году, зиждется не на элегантности и хорошем вкусе, а на дурном вкусе. В моде ярко-розовое, ярко-зеленое. Все, что носила Алла Борисовна, которое казалось нам 15 лет назад диким уродством, сегодня кажется нам очень модной изюминкой», — считает модельер.

Он не стал отказываться и от замечаний по поводу демонстрации массивных ног Пугачевой под короткими платьями.

«Я считаю, когда дама полна, мини ей носить не надо. Были моменты у дивы, когда она была очень полной и продолжала носить мини. Я сказал это им тет-а-тет, а они просто растиражировали», — оправдался Васильев.

Далее историк стиля начал рассказывать о зарождении моды на балахоны: ее ввел греческий певец Демис Руссос в 70-е годы прошлого века. По словам Васильева, в то время Пугачева использовала этот тренд «очень уместно».

«Алла Борисовна небольшого роста, она миниатюрная женщина, особенно сейчас. Выступала она на пятнадцатитысячных стадионах — собирала огромные. Если бы она была одета в приталенную одежду или в какую-то по фигуре — скажем, женственное платье — ее никто бы не видел. Она бегала аки сумасшедшая по огромным площадкам футбольного поля, и балахон ей служил знаменем этого искусства», — объяснил кутюрье.

По его словам, Примадонна хотела казаться больше и заметнее: по этой причине она также стала носить парики и высокие платформы.

«Она хотела увеличить себя для пропорции огромного стадиона, куда она выходила», — заключил модельер.

В настоящее время Александр Васильев и Алла Пугачева состоят в дружеских отношениях. Месяц назад историк моды навещал Примадонну, чтобы забрать 13 ее нарядов для своего музея. Эту информацию подтвердил супруг певицы Максим Галкин.

«Алла передала Александру свои платья разных лет для выставки и его замечательного Музея моды», — написал артист в своем инстаграме.

Накануне Галкин прокомментировал обвинения в подготовке покушения на жизнь певца Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. Юморист предположил, что причиной подобных сообщений стали последствия «весеннего обострения». По словам Галкина, он понял, почему слухи на эту тему так быстро распространились в прессе: судя по указанным в СМИ суммам, кто-то недостаточно высоко оценивает жизнь Киркорова. По словам неудавшегося киллера, Галкин якобы пообещал ему 2 млн рублей, сообщает РЕН ТВ.

«У меня только одна просьба: не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево», — сказал комик в своем видеообращении, опубликованном в инстаграме.

Ранее один из подозреваемых по делу о подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова заявил, что не планировал организацию теракта. Согласно его словам, он получил заказ на убийство певца от Галкина, который в настоящее время женат на бывшей супруге Киркорова.

По данным издания «Коммерсант», дагестанское управление МВД отказало обвиняемому в допросе Киркорова, Галкина и Пугачевой. В ведомстве посчитали, что таким образом обвиняемый пытается уйти от ответственности и затянуть следствие.