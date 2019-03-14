«Пригрели на груди змею»: дети Тереховой осадили экс-сиделку звезды

Дочь народной артистки Маргариты Тереховой Анна ответила Марии Дибровой, уволенной сиделке матери, которая озвучила свои претензии на телевидении. В частности, женщина жаловалась, что дети актрисы выставили ее на улицу. Однако, по словам Анны, Мария лукавит, поскольку у нее есть жилье на Украине.

«Договор мы с ней не заключали. Наверное, нельзя было верить на слово. Она у нас работала достаточно давно. Сначала нормально себя вела, но потом... В общем, я ее уволила по совершенно определенным причинам. Она сама мне говорила, что плохо себя чувствует, у нее болят ноги и так далее», — приводит слова Тереховой сайт kp.ru.

Дочь артистки также сообщила, что уже найдена замена Дибровой — более молодая женщина. При этом Анна заявила, что принимать назад Диброву, которая показала на телевидении фотографии ее больной матери, она не станет.

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«Слава богу, мама не может весь этот ужас и этот кошмар воспринимать», — подытожила она.

Сын Тереховой, в свою очередь, назвал экс-сиделку Диброву «пригретой на груди змеей».

«Исподтишка снимала нашу больную, беспомощную маму, а сейчас пытается торговать незаконно полученными фотографиями. Очевидно, что она давно все спланировала...» — возмутился Александр, отметив, что не разрешил снимать лицо матери даже для посвященной ей передачи.

«Мама имеет право не быть показанной в таком состоянии! В программе вы увидите только ее харизматичные руки, тянущиеся к любимой внучке Верочке, у которой с мамой особая связь», — сказал мужчина.

Терехов также рассказал, что его легендарная родительница почти не говорит со своими детьми.

«Мама ушла в сторону благости, сохранив внутренний свет и даже чувство юмора, что происходит далеко не всегда при таком диагнозе», — сказал Александр, добавив, что состояние его матери уже не будет лучше.

Напомним, что ранее дети страдающей от болезни Альцгеймера актрисы побывали в эфире передачи «Пусть говорят», где рассказали о ее состоянии.

«Последние полтора-два года мама потеряла способность двигаться. Еще недавно она могла как-то изъясняться, а сейчас почти не говорит. Я только по глазам могу понять, какая у нее эмоция. — приводит слова Анны «СтарХит». — Мама почти все время спит. А когда заходит кто-то, может отреагировать. Например, придет батюшка наш маму причастить, и я вижу — она его узнает, улыбается, внимательно молитву слушает. Или иногда на телевизор реагирует. Там музыка заиграет — мама оживляется, ручкой начинает водить, будто танцует».

В ходе программы выяснилось, что за Маргаритой Борисовной в течение семи лет присматривала сиделка Мария Диброва, которую незадолго до передачи уволили.

«Когда мне сказали, что они находят новую, помоложе, и в моих услугах не нуждаются, я была в шоке. Мы с Маргаритой Борисовной сразу нашли общий язык. Она для меня как ребенок, как хрустальная ваза. Я пришла, когда она была еще в сознании, первая или вторая фаза Альцгеймера», — призналась Диброва.

По словам женщины, она не имела медицинского образования — вместо него был специальный сертификат. Однако Мария заверила, что за все годы ей ни разу не понадобилось вызывать скорую помощь своей подопечной. Когда актрису забирали в больницу, женщина якобы всегда лежала рядом с ней. В ее задачи входил контроль приемов пищи и лекарств больной, а также массажные процедуры. Кроме того, Диброва посетовала, что ее уволили без предупреждения и объяснения причин. Также она рассказала, что вместе с ней работала еще одна сиделка — Татьяна.

«Ей 60 лет, она недавно подорвала спину, старается сама поднимать Маргариту Борисовну», — рассказала она.

Экс-сиделка заявила, что переживает за свою знаменитую подопечную — во время работы она вела дневник, в котором в подробностях описывала в изменения состояния и настроения артистки в течение дня.

«Я вошла, поздоровалась. Она лежала, улыбалась. Не знаю, понимает ли она: я это или нет. «Маргариточка Борисовна, с вами Таня остается». Но она не поняла», — рассказала Диброва о последней встрече с актрисой.