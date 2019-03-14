«Галкин — тупой»: Садальский о теракте против Киркорова

Российский актер Станислав Садальский поделился мнением по поводу скандальной истории с якобы покушением на певца Филиппа Киркорова в Дагестане. Артист убежден, что «заказное убийство» российского поп-короля — это не что иное, как пиар-ход, спланированный самим Киркоровым. Садальский считает, что для разработки такой истории нужны выдающиеся умственные способности — чем, по словам Станислава, юморист Максим Галкин, которого ранее обвинили в покушении на жизнь исполнителя, не может похвастаться.

«Киркоров молодец, что все время придумывает истории и подогревает интерес к себе. Но нужно придумывать более интересные истории, потому что тут все лежит на поверхности... Максим — тупой, он не может придумать, он берет то, что на поверхности лежит, а Филипп все время работает над собой», – приводит слова актера издание Nation-news.ru.

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Ранее Галкин опубликовал в инстаграме видео, на котором прокомментировал обвинения в покушении на жизнь экс-супруга певицы Аллы Пугачевой, своей нынешней жены. Юморист предположил, что причиной подобных заявлений могло стать «весеннее обострение». Также в своем видеообращении он с иронией отметил, что, судя по указанным в прессе «суммам», жизнь Киркорова была оценена несправедливо низко.

«У меня только одна просьба: не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево», — заявил Галкин.

Позже с заявлением по ситуации выступил и сам Киркоров: «Были совершенно другие планы на день, в итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей — Максима и Аллы. Хорошо хоть у нас хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу».

Скандальная история началась с того, что один из подозреваемых по делу о подготовке взрыва на концерте Киркорова в Махачкале в 2017 году сделал заявление о якобы получении заказа на убийство певца от Галкина. Как сообщает «Коммерсант», дагестанское управление МВД отказало обвиняемому в очных ставках с Киркоровым, Галкиным и Пугачевой. В ведомстве решили, что таким образом он пытается затянуть следствие и уйти от ответственности.

«По эпизоду с концертом мой подзащитный отказался признать вину и заявил следствию, что совершать террористический акт не собирался и что его целью было убийство Киркорова. Кроме того, Хидирнеби Казуев (обвиняемый — «Газета.Ru») настаивает, что он и другие обвиняемые отказались совершить убийство посредством взрывного устройства, поскольку поняли, что будет много жертв», — рассказал представитель защиты.

Согласно данным правоохранительных органов, злоумышленники готовились применить самодельные взрывные устройства на концерте популярного артиста. Им не удалось довести задуманное до конца, поскольку здание, в котором проходило выступление, тщательно охранялось. «Они не смогли должным образом подготовиться, чтобы проникнуть в него», — гласят материалы дела.

Позже адвокат Казуева заявил, что изначально следствие не возбуждало уголовное дело в отношении боевиков в связи с отсутствием состава преступления. Но в начале этого года им все же предъявили обвинения — в том числе и в подготовке теракта.

Кроме того, их обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия, а также изготовлении взрывоопасных веществ. В ближайшее время обвиняемые должны ознакомиться с материалами уголовного дела. Позже документы доставят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей отправки в суд. Сообщается, что в отношении боевиков была избрана мера пресечения в виде заключения.

Мать Казуева в беседе с телеканалом РЕН ТВ при этом выразила надежду, что ее сына все же оправдают.

«Он хороший, воспитанный, достойный сын. Я его воспитывала без отца. Он всем помогал, взрослым, мне по работе, уважителен был ко всем. <...> Знаю, что мой сын не поступит так. Надеюсь, что его выпустят, что докажут его невиновность. Я нуждаюсь в нем как мать», — заявила женщина.