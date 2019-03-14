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«Галкин — тупой»: Садальский о теракте против Киркорова

Садальский обозвал Галкина на фоне скандала с покушением на Киркорова

Актер Станислав Садальский предположил, что скандальная ситуация с якобы покушением на жизнь Филиппа Киркорова является выдумкой самого певца. По мнению Садальского, для разработки такой истории требуются выдающиеся умственные способности, которыми, согласно Станиславу, не обладает телеведущий Максим Галкин, ранее обвиненный в заказе убийства исполнителя.

Российский актер Станислав Садальский поделился мнением по поводу скандальной истории с якобы покушением на певца Филиппа Киркорова в Дагестане. Артист убежден, что «заказное убийство» российского поп-короля — это не что иное, как пиар-ход, спланированный самим Киркоровым. Садальский считает, что для разработки такой истории нужны выдающиеся умственные способности — чем, по словам Станислава, юморист Максим Галкин, которого ранее обвинили в покушении на жизнь исполнителя, не может похвастаться.

«Киркоров молодец, что все время придумывает истории и подогревает интерес к себе. Но нужно придумывать более интересные истории, потому что тут все лежит на поверхности... Максим — тупой, он не может придумать, он берет то, что на поверхности лежит, а Филипп все время работает над собой», – приводит слова актера издание Nation-news.ru.

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Ранее Галкин опубликовал в инстаграме видео, на котором прокомментировал обвинения в покушении на жизнь экс-супруга певицы Аллы Пугачевой, своей нынешней жены. Юморист предположил, что причиной подобных заявлений могло стать «весеннее обострение». Также в своем видеообращении он с иронией отметил, что, судя по указанным в прессе «суммам», жизнь Киркорова была оценена несправедливо низко.

«У меня только одна просьба: не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево», — заявил Галкин.

Позже с заявлением по ситуации выступил и сам Киркоров: «Были совершенно другие планы на день, в итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей — Максима и Аллы. Хорошо хоть у нас хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу».

Скандальная история началась с того, что один из подозреваемых по делу о подготовке взрыва на концерте Киркорова в Махачкале в 2017 году сделал заявление о якобы получении заказа на убийство певца от Галкина. Как сообщает «Коммерсант», дагестанское управление МВД отказало обвиняемому в очных ставках с Киркоровым, Галкиным и Пугачевой. В ведомстве решили, что таким образом он пытается затянуть следствие и уйти от ответственности.

«По эпизоду с концертом мой подзащитный отказался признать вину и заявил следствию, что совершать террористический акт не собирался и что его целью было убийство Киркорова. Кроме того, Хидирнеби Казуев (обвиняемый — «Газета.Ru») настаивает, что он и другие обвиняемые отказались совершить убийство посредством взрывного устройства, поскольку поняли, что будет много жертв», — рассказал представитель защиты.

Согласно данным правоохранительных органов, злоумышленники готовились применить самодельные взрывные устройства на концерте популярного артиста. Им не удалось довести задуманное до конца, поскольку здание, в котором проходило выступление, тщательно охранялось. «Они не смогли должным образом подготовиться, чтобы проникнуть в него», — гласят материалы дела.

Позже адвокат Казуева заявил, что изначально следствие не возбуждало уголовное дело в отношении боевиков в связи с отсутствием состава преступления. Но в начале этого года им все же предъявили обвинения — в том числе и в подготовке теракта.

Кроме того, их обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия, а также изготовлении взрывоопасных веществ. В ближайшее время обвиняемые должны ознакомиться с материалами уголовного дела. Позже документы доставят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей отправки в суд. Сообщается, что в отношении боевиков была избрана мера пресечения в виде заключения.

Мать Казуева в беседе с телеканалом РЕН ТВ при этом выразила надежду, что ее сына все же оправдают.

«Он хороший, воспитанный, достойный сын. Я его воспитывала без отца. Он всем помогал, взрослым, мне по работе, уважителен был ко всем. <...> Знаю, что мой сын не поступит так. Надеюсь, что его выпустят, что докажут его невиновность. Я нуждаюсь в нем как мать», — заявила женщина.