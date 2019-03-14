КВН без шуток? Гусман ответил на демарш Ярмольника

После интервью Леонида Ярмольника, в котором знаменитый актер раскритиковал шутки современных команд КВН, возразить артисту решил его коллега по жюри программы, где Ярмольник провел более 100 игр, Юлий Гусман, передает радиостанция «Говорит Москва». Ярмольник, в частности, возмутился отсутствием острых юморесок у молодых коллективов. По его словам, даже одна шутка стала редкостью в современном КВН. Он также выразил сожаление в связи с тем, что программа перестала быть платформой для старта творчески настроенных молодых людей. Ветеран жюри подчеркнул, что причиной происходящего является не цензура, так как подобное явление отсутствует в игре.

«Леня — он человек темпераментный, экспансивный. Мне кажется, он преувеличивает. Я не знаю, чем вызвано его мнение», — ответил на заявления коллеги Гусман.

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Продюсер отметил, что считает Ярмольника «умным и ярким» взрослым человеком с развитым чувством юмора, который имеет право на собственную точку зрения, однако усомнился в справедливости его слов.

«Мы только начали сезон, и уже было несколько блистательных выступлений и шуток», — сказал он.

О ситуации, сложившейся вокруг недовольства Ярмольника текущим положением дел в Клубе веселых и находчивых высказался и бывший игрок КВН, актер Михаил Шац, передает НСН.

«Мне сложно комментировать диалог таких ярких и можно даже сказать эпатажных людей. Мне кажется, что любой проект проходит стадии одобрения, отрицания, потом принятия», — заявил Шац.

Артист также подчеркнул, что подобное отношение вызывает у людей и такой телепроект, как КВН. «Когда ты молод и сам играешь, ты всю критику отрицаешь. Ты уверен, что — единственный и уникальный. Потом ты понимаешь, что это вовсе не так. Потом ты перестаешь играть, тебе перестает нравиться», — добавил Шац.

Он выразил уверенность в том, что игра «проходит все эти стадии», из-за чего все бывшие игроки КВН готовы признать — она утеряла свою былую привлекательность

«Это — правильно. КВН — это странная штука, которая соответствует своему биологическому возрасту, не настоящему…» — подытожил Шац.

Ранее ставшие классическими развлекательные российские телешоу уже вызывали недовольство специалистов из сферы развлечений. Так, в начале января 2017 года музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме обрушился на руководство федеральных телеканалов из-за новогоднего репертуара, сравнив их продукцию с «сельским утренником».

«Я не смог досмотреть ни одно музыкальное «шоу» на федеральных каналах. Такое ощущение, что, по мнению руководства каналов, мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки; и все вместе это — просто погружение в АД!», — написал Фадеев.

Он среди прочего выразил возмущение в связи с якобы отсутствием вкуса у музыкальных руководителей телеканалов и предположил, что никто из них не сменился со времен СССР. Продюсер также назвал сценарии шоу бездарными, а их воплощение — верхом пошлости.

«Уже в интернете выпуски простых блогеров популярней, чем на этих пафосных кнопках! Жаль наших артистов, которые по привычке соглашаются участвовать в «Бале у Сатаны»», — добавил Фадеев.

Не меньший скандал вызвало и интервью ведущего программы «Поле Чудес» Леонида Якубовича в программе Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером». Многие телезрители возмутились его ответом на вопрос об отношении к игрокам.

«Я им говорю, это уже не секрет давным-давно: «Ребята, забудьте слово «играть». Посмотрим на это с другой стороны. 21 век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз! (смеется) Это шизофрения! Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым-здоровым увидит на экране — все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите — так это обморок. Вот и все, давайте про это!», — приводит его слова ТАСС.

Комментируя эти слова, представители Первого канала подчеркнули, что приведенная в СМИ цитата относилась не к оценке самих игроков, а к тому, как именно Якубович работает с людьми, чтобы снять напряжение перед началом съемки.