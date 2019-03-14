Педофилия и Майкл Джексон: почему Первый канал передумал

Первый канал убрал из эфирной сетки американский двухсерийный документальный фильм «Покидая «Неверленд», в котором рассказывается о сексуальном насилии музыканта Майкла Джексона в отношении двух мальчиков семи и десяти лет. Об этом сообщается в письме главы дирекции общественных связей и интернет-вещания канала Ларисы Крымовой, поступившем в «Газету.Ru».

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«Покидая «Неверленд» не будет демонстрироваться в телевизионном эфире, но нашумевший документальный фильм можно посмотреть на сайте Первого канала. Он уже доступен для просмотра», — говорится в сообщении.

По словам Крымовой, канал решил перенести российскую премьеру картины на свои интернет-ресурсы из-за неоднозначной реакции общественности на релиз ленты в США (впервые «Покидая «Неверленд» показали в январе на фестивале независимого кино «Сандэнс», в начале марта он вышел на HBO). В пресс-релизе отмечается, что отказ от выхода картины в эфир был продиктован «спекуляциями и агрессией со стороны как сторонников, так и противников фильма».

На сайте канала «Покидая «Неверленд» позиционируется как «фильм-откровение» и доступен для бесплатного просмотра до 20 марта. Изначально обе части картины должны были показать по телевизору после полуночи 15 и 16 марта.

В основу ленты легли интервью Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, а также их родственников, которые обвинили Джексона в том, что он растлил их в юном возрасте. Робсону на момент первого случая было семь лет (он познакомился с музыкантом в пять), Сейфчаку — десять. В детстве они проводили много времени на ранчо Джексона «Неверленд» в Калифорнии, но друг с другом не пересекались.

До этого оба мужчины опровергали ходившие слухи о том, что артист вступал с ними в сексуальную связь, — в частности, в 2005 году они под присягой заявили, что он «никогда не занимался с ними ничем неподобающим».

В отношении Джексона дважды начинали расследование о растлении несовершеннолетних — в 1993-м и 2003-м годах. По словам Сейфчака, во второй раз артист просил его выступить в качестве свидетеля защиты, однако мужчина категорически отказался, после чего исполнитель якобы начал ему угрожать. Робсон согласился на аналогичную просьбу — сейчас он объясняет это тем, что тогда боялся огласки, однако спустя время все же рассказал о случившемся своим родным и близким. В 2013 году — уже после смерти исполнителя — он стал инициатором гражданского иска против Джексона, который суд отклонил из-за истекшего срока давности.

Появление ленты вызвало бурную реакцию среди поклонников и наследников певца. Родственники Джексона опровергли заявления Робсона и Сефчака и направили HBO письмо, в котором потребовали от канала сделать то же самое. «Покидая «Неверленд» они назвали «всего лишь еще одной блеклой поделкой в возмутительной и жалкой попытке воспользоваться и нажиться на Майкле Джексоне».

«Мы знаем, что это останется в памяти людей как постыднейший эпизод в истории HBO. Мы знаем, что преданные фанаты Майкла и все хорошие люди во всем мире не скоро простят HBO», — заявил адвокат семьи Говард Вайцман.

Телесеть выступила в защиту фильма и отказалась отменять его премьеру, попросив зрителей посмотреть картину прежде, чем осуждать ее. После этого наследники певца подали в отношении HBO иск на $100 млн — по их словам, телесеть нарушила заключенное в 1992 году соглашение, по которому канал обязывался не распространять порочащие Джексона сведения.

После выхода ленты ряд крупных радиостанций снял с ротации песни артиста. Создатели «Симпсонов» решили убрать из мультсериала один из эпизодов третьего сезона — «Совершенно безумный папа», где Джексон озвучил одного из героев. Серию удалят со стриминговых сервисов и не станут включать в последующие физические издания шоу.

Российские фанатские сообщества потребовали от Министерства культуры, Роскомнадзора и Первого канала отменить показ «Покидая «Неверленд». В частности, они заявляли, что фильм якобы «пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних» и «насаждает западные ценности».