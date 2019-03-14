«Капитан Марвел» против всех: на что пойдут в США

Лидером американского бокс-офиса за 15-17 марта станет супергеройский боевик «Капитан Марвел», стартовавший в США на прошлой неделе. Согласно экспертам, вторые выходные в домашнем прокате пополнят кассу блокбастера еще на $73 млн. К слову, ранее первому женскому сольнику франшизы удалось установить несколько мощных достижений. Так, собрав на старте в Штатах аж $153 млн, лента показала пятое в истории «марвеловской» серии открытие. По-настоящему же убийственно фильм дебютировал на международной арене, где вошел в топ-5 лучших стартов в истории (что важно — не только супергеройского) кинематографа.

На второй строчке по итогам предстоящего уикенда финиширует один из многих новичков недели — мультфильм «Волшебный парк Джун», который отберет немалую часть аудитории у третьей части анимационной ленты «Как приручить дракона» (в обратную сторону данный тезис, естественно, тоже действует). За 15-17 марта детский мультик соберет в Америке примерно $11,5 млн.

Замкнут тройку сильнейших же те самые драконы, для которых грядущие выходные станут уже четвертыми домашними: по мнению экспертов, проект может рассчитывать примерно на $9,5 млн.

Прямо следом за топ-3 расположится еще один дебютант недели — романтическая драма «В метре друг от друга», рассказывающая трагичную историю любви двух тинейджеров, которые из-за серьезного заболевания не могут даже прикоснуться друг к другу. Свое выступление в США лента, как ожидается, начнет с $9 млн.

Пятое место займет комедия «Семейные похороны Мэдеи» Тайлера Перри. Очередные приключения полюбившихся американцам героев в ходе третьего уикенда на домашнем рынке выручат около $7 млн.

На шестой строчке временное пристанище найдет очередной новичок выходных — фантастический триллер небезызвестного Руперта Уайатта «Битва за Землю», который, вероятно, придется по душе любителям антиутопий в целом и сериала «Черное зеркало» в частности. Согласно прогнозистам, картина заработает за 15-17 марта в США приблизительно $4,3 млн.

На седьмой позиции финиширует другая премьера уикенда — сиквел американо-мексиканской комедии «Не запятнай Фриду». Ожидается, что в стартовые для себя выходные фильм выручит в районе $3,5 млн, причем внушительную часть аудитории проекту принесет испаноговорящие зрители, на которых фильм в основном и рассчитан.

Восьмой станет анимационная лента «Лего. Фильм 2», дебютировавшая в США еще 8 февраля, — $2,3 млн.

Строчкой ниже расположится блокбастер «Алита: Боевой ангел», по какой-то непонятной причине сильно обруганный западными критиками (но при этом получивший в целом позитивные отзывы от простых зрителей). Пятый уикенд в Штатах принесет фильму, созданному Робертом Родригес и Джеймсом Кэмероном (и основанному на культовой манге), примерно $1,9 млн

Наконец, последним представителем топ-10 по итогам грядущих выходных должен стать лауреат премии «Оскар» в главной номинации — роуд-муви «Зеленая книга». За 15-17 марта картина заработает в районе $1,5 млн. Подобную сумму проекту принесет, на секундочку, его 18-й (!) уикенд в США. Таким образом, общая домашняя выручка картина составит около $84 млн — и это при бюджете в 23 млн (мировую кассу хитового проекта — $163 млн — держим в уме)