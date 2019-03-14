«Пиковая дама» против «Капитана Марвел»: на что пойдут россияне

Кассовые сборы последнего хита от Marvel Studios о женщине-супергерое «Капитан Марвел», по прогнозам экспертов, упадут почти в три раза 14-17 марта по сравнению с премьерной неделей, совпавшей с празднованием Международного женского дня. Однако звездный состав (Бри Ларсон, Джуд Лоу, Сэмюэл Л. Джексон) и частичная новизна темы все равно смогут помочь картине собрать около 205 млн рублей — невзирая на скандальные заявления исполнительницы главной роли о недовольстве тем, что большая часть кинокритиков являются белыми мужчинами. Таким образом, фильму удастся сохранить за собой первое место среди лидеров проката.

«Как приручить дракона 3: Скрытый мир», реж. Дин Деблуа

С серьезным отставанием — следом за блокбастером от Marvel — вторую строчку займет заключительная часть трилогии «Как приручить дракона», которая уже смогла собрать более 1,3 млрд рублей. Аналитики ожидают, что интерес российских зрителей поможет прокатчикам выручить еще 60 млн рублей за четвертый уикенд. При этом мультфильм будет демонстрироваться в 1300 кинотеатрах, что сопоставимо с показателем его главного конкурента — «Капитана Марвел» (1375 кинотеатров).

«Пиковая дама: Зазеркалье», реж. Александр Домогаров-младший

Режиссерский дебют Александра Домогарова-младшего «Пиковая дама: Зазеркалье», согласно экспертам, разделит вторую строчку с хитом DreamWorks Animation, хоть и будет показан всего в 700 кинотеатрах. Ожидается, что за первый уикенд проката спин-офф хоррора Святослава Подгаевского «Пиковая дама: Черный обряд» (собравшего в общей сумме больше 145 млн рублей), посвященный воспитанникам школы-интерната, сможет выручить те же 65 млн рублей.

«Рожденный стать королем», реж. Джо Корниш

В целом схожего результата ожидают и от фэнтези-фильма «Рожденный стать королем». Создатели картины постарались перенести в наше время приключения героев легенд о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Их попытку высоко оценили критики, которые отметили строгое следование канонам приключенческого семейного кино, однако проект провалился в американском прокате, не окупив собственного бюджета (спасти ситуацию не смог даже Патрик Стюарт, приглашенный на роль волшебника Мерлина). Впрочем, российский зритель уже не раз оказывал теплый прием лентам, которые не встретили понимания у себя дома — и в этот раз специалисты ждут, что картине удастся собрать не меньше 60 млн рублей за премьерные выходные.

Фильм Елены Хазановой «Любовницы» с Паулиной Андреевой, Александрой Бортич и Юлией Александровой в главных ролях на третьей неделе проката выпал из тройки лидеров, однако продолжает удерживаться в пятерке по кассовым сборам. По прогнозам аналитиков, история медсестры, студентки и актрисы, расставшихся с женатыми любовниками и решивших своими силами помочь другим девушкам, попавшим в схожую жизненную ситуацию, рассчитаться со своими обидчиками, сможет собрать за выходные еще 20 млн рублей.

Оскароносный хит Питера Фаррелли «Зеленая книга», главные роли в котором исполнили Махершала Али и Вигго Мортенсен, продолжает вызывать интерес зрителей, доказывая своим примером, что гуманистический посыл фильма о поездке темнокожего джазового музыканта по южноамериканским штатам способен преодолеть культурные различия и достучаться до сердца любого зрителя — вне зависимости от цвета кожи и национальности. Картина вышла в российский прокат еще в конце января, однако все еще удерживается в десятке лидеров и сможет собрать порядка 20 млн рублей за 14-17 марта.

Продолжает поддерживать зрительский интерес и российская адаптация итальянской комедии «Идеальные незнакомцы» от режиссера Алексея Нужного и актеров труппы «Квартет И» — «Громкая связь». Окупившийся уже почти в шесть раз фильм о том, как мужья и жены соглашаются пройти своеобразную проверку, отвечая в компании друг друга на телефонные звонки только по громкой связи и зачитывая вслух все входящие SMS-сообщения, окажется по результатам грядущего уикенда на седьмом месте, собрав около 9 млн рублей.