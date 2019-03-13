«Риск отека легких»: врачи в панике из-за Юлии Началовой

Российская певица Юлия Началова находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Исаеву.

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«В ближайшее время будет выпущено официальное коммюнике о состоянии находящейся в реанимации Юли, — заявила Исаева. — Поэтому мы очень просим журналистов не звонить родным певицы, не тревожить звонками врачей, которым это мешает работать».

Она подтвердила, что состояние артистки вызывает опасение, однако точный диагноз не сказал, подчеркнув, что сделает это после консультации с наблюдающими Началову медиками.

Позже, по сообщению портала Super, в сети появились и комментарии медиков о состоянии Началовой. В настоящее время ее называют «стабильно тяжелым» пациентом.

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«Она не приходит в себя​, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят. У Юлии были родители — больше никого не пускают. Сейчас никаких медицинских вмешательств не будет, жизнедеятельность организма поддерживают. Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких», — заявил инсайдер в больнице.

Представительница 38-летней артистки рассказала, что рядом с больной постоянно находятся ее родители и помощница по хозяйству, которая для певицы является практически членом семьи. Также Исаева сообщила, что 12-летняя дочь артистки, Вера Алдонина, пока не знает о тяжелом состоянии мамы — ее решили не тревожить.

«Вера знает, что мама в больнице, но сама вместе со школой находится на гастролях», — заключила Анна.

По имеющейся на данный момент информации, причиной экстренной госпитализации Юлии стали резкий скачок уровня сахара и заражение крови. Отметим, что первое время сведения о нахождении исполнительницы в реанимации скрывались — представители уверяли, что певица проходит плановую диспансеризацию в одной из клиник Москвы, пользуясь временным затишьем в подготовке масштабного шоу.

Согласно СМИ, в феврале прошлого года с четвертой попытки было вынесено решение по административному делу Началовой, обвинявшейся в отказе от медосвидетельствования. Итогом процесса стало минимально возможное наказание — лишение прав на полтора года и штраф размером 30 тысяч рублей.

Резонансный случай произошел 8 декабря 2017 года около часа ночи. На западе Москвы сотрудники остановили машину исполнительницы, после чего между ними началось многочасовое разбирательство, которое закончилось составлением протокола за отказ от медосвидетельствования. Часть конфликта один из инспекторов заснял на мобильный телефон, после чего 36-секундный ролик был опубликован в сети. На нем видно, что в присутствии понятых сотрудник полиции, спрашивает сидящую за рулем певицу:

«Юлия, вы в присутствии понятых продуваться в прибор инспектора будете?» Та отвечает отказом, после этого звучит еще один вопрос: «К доктору-наркологу на медицинское освидетельствование вы поедете?». На это она также отвечает: «Нет».

Затем артистка подтвердила, что понимает, какая ответственность предусмотрена за отказ от медосвидетельствования, и вновь заявила в присутствии понятых, что отказывается от процедуры.

Первое судебное заседание по мотивам произошедшего должно было состояться 26 декабря. Сама исполнительница в суде не появилась, а ее юрист заявил ряд ходатайств, часть из которых были удовлетворены судьей. В частности, он согласился с необходимостью допроса инспектора ДПС, который составлял протокол на певицу. Следующее заседание прошло 22 января — и Началова на него вновь не явилась. Представитель певицы потребовал вызвать в суд свидетеля и эксперта. Судья согласился и с этим, перенеся слушания на 8 февраля.

Заседание продлилось весь рабочий день, но решение так и не было вынесено. Оглашение вердикта состоялось утром следующего дня. Певица была разочарована итогами разбирательства. В беседе с журналистами она заявила, что «абсолютно не согласна» с вердиктом.