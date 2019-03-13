«Почуял злую западню»: Шнуров отказался от баттла с Собчак

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал в стихотворной форме обращение телеведущей Ксении Собчак, которая вызвала артиста на баттл после критики ее публичного развода с актером Максимом Виторганом. Музыкант с иронией отметил, что не станет принимать вызов, так как чувствует «злую западню».

«Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. // Почуял, что ли, злую западню. // Труслив я стал, да, и тут делом грешным, // Всяк понимаю, как отказом я садню. (здесь и далее местами сохранена авторская орфография — «Газета.Ru») // Такой уж возраст, что не до приколов», — посетовал артист в инстаграме.

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Шнуров также отметил, что переживает за свое здоровье, так как боится мести со стороны театрального режиссера Константина Богомолова, которому приписывают роман с Собчак. Так, Сергей посмеялся над сообщениями о скандальном инциденте между Виторганом и постановщиком. Напомним, в середине января СМИ писали о драке между мужчинами, в ходе которой актер якобы разбил кинематографисту нос.

«Не страшно от тебя стихом в торец. // Боюсь, меня [побьет] Богомолов, // Повеса и прославленный боец», — заявил Шнуров.

По мнению лидера «Ленинграда», для Собчак любой скандал является лишь поводом повысить свой рейтинг.

«Ведь я не Пятачок, а ты не Винни-Пух, // Да, мы давно с тобой уже не вместе. // Быть «феминисткой» просто для лохух, // Как «журналистом» слыть на лобном месте», — припомнил Шнуров работу Ксении на реалити-шоу «Дом-2».

Скандал между медиаперсонами разгорелся после того, как Шнуров отреагировал на новость о разводе между Собчак и Виторганом. В преддверии 8-го марта Ксения на своей странице в инстаграме заявила, что больше не намерена терпеть спекуляции на тему ее личной жизни, и призналась, что давно живет отдельно от супруга. Тогда Шнуров написал, что не любит копаться в чужом грязном белье, но это сообщение не может не прокомментировать.

«Новости читаю, там везде про Ксюху, // Я белье чужое ненавижу нюхать // И вообще совсем не профессор в этом, // Но выступлю ее я апологетом», — говорится в тексте 45-летнего исполнителя.

В то же время он решил выступить в защиту звезды и припомнил все ее достоинства. По мнению артиста, страна знает ее не только как звезду «Дома-2», но как актрису, политика и блогера.

«Стильная и сильная, на глубоких щах, // Кто сравнится с нею в правильных вещах? — задался вопросом Шнуров. — И везде, и всем мудрости несет, // Честно, от души и глазами хлопая, // Не со зла она, просто [хитрая]».

Телеведущая, в свою очередь, не смогла остаться в стороне от поэтического батла и написала собственное стихотворение. В нем Собчак намекнула давнему приятелю, что они всегда хорошо ладили, однако теперь Шнуров завел привычку «в каждой бочке новостной делать стих затычкой».

«Ну а я-то здесь при чем? // Чем я виновата? // В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на баттл!» — заключила журналистка.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак не в первый раз устраивают поэтическую перепалку в соцсетях. В декабре прошлого года экс-кандидат в президенты России в форме матерного стихотворения ответила исполнителю, который высказался по поводу слухов о ее разводе.

«Всем тем, кто в ожидании кинца «Смотрите, она вышла без кольца». С утра все «кумушки» заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто», — написала она в инстаграме.

Кроме того, Собчак попросила всех интересующихся оставить ее семью в покое, а также прихватить с собой «в дорогу» Сергея Шнурова.

Музыкант же упрекнул Ксению в том, что она сама выносит на публику подробности семейной жизни, а затем «удивляется», почему к ее личности приковано так много внимания:

«И разместив очередное фото смело, // Сопроводим послание от Ошо, // Подписчику дают понять, — не ваше дело, // Живите своей жизнью, мой хороший».

О возможном разрыве отношений между супругами стали говорить еще несколько месяцев назад, когда появились слухи о романе Собчак и Константина Богомолова. Эти разговоры подогревались сообщениями о расставании постановщика с актрисой Дарьей Мороз. Как утверждали некоторые источники, именно отношения с телеведущей стали причиной расторжения брака. Вскоре телезвезда появилась в программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым на Первом канале, где впервые публично рассказала о взаимоотношениях с Виторганом. Собчак отказалась отвечать на вопрос о разводе, однако отметила, что относится к супругу с большим уважением, так как он — отец ее сына Платона.