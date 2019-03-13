Шоу продолжится? Каким будет сиквел «Богемской рапсодии»

Продюсер рок-байопика о лидере группы Queen Фредди Меркьюри Грэхем Кинг ответил на слухи о съемках продолжения «Богемской рапсодии». В беседе с порталом SlashFilm представитель Кинга заявил, что пока съемки сиквела не входят в планы авторов картины.

При этом ранее режиссер клипов Queen Руди Долезал сообщил, что группу якобы привлекли к работе над второй частью «Богемской рапсодии». По его словам, фильм может обзавестись сиквелом, который расскажет о событиях, происходивших с группой Queen после благотворительного концерта Live Aid.

Долезал в интервью изданию Page Six рассказал, что менеджер Queen Джим Бич уже работает над продолжением картины о покойном Меркьюри. «Я уверен, что он планирует сиквел, начинающийся с концерта Live Aid. Сейчас в Queen обсуждают продолжение фильма», – сказал режиссер.

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Бич также был продюсером «Богемской рапсодии», принесшей своим авторам более $870 млн в мировом прокате. Рок-байопик выиграл четыре статуэтки «Оскар» и был номинирован на главную премию Голливуда в категории «Лучший фильм».

«Богемская рапсодия» стала одним из самых ожидаемых фильмов 2018 года. Только в России картина собрала в прокате более $16 млн. Фильм получил международное признание, победив сразу в нескольких номинациях «Золотого глобуса» и «Оскара», а Рами Малек, исполнивший роль Фредди Меркьюри, удостоился «Оскара» за лучшую мужскую роль.

Помимо награды в категории «Лучшая мужская роль» премии «Оскар-2019», байопик был отмечен за лучший монтаж, звуковой монтаж и за сведение звука, став лидером по числу статуэток 91-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Кинокартина рассказывает историю основания и популярности культовой группы Queen. События фильма завершаются выступлением коллектива на благотворительном фестивале Live Aid, состоявшемся в 1985 году. По словам Долезала, менеджер группы Бич планирует сиквел — и его действие якобы начнется во время благотворительного концерта Live Aid, которым заканчивается «Богемская рапсодия». Между этим выступлением в 1985 году и смертью Фредди Меркьюри прошло шесть лет, которые и могут стать сюжетом новой картины

В 1986 году Queen отправились в свой последний Magic Tour, однако вокалисту рок-группы было все сложнее появляться на сцене. Именно тогда в СМИ появились слухи о его болезни.

После финального шоу 9 августа группа сосредоточилась на студийной работе. В 1989-м вышел альбом The Miracle, в 1991-м — Innuendo. Все это время Фредди Меркьюри боролся со СПИДом, но по-прежнему писал песни и снимался в клипах. 23 ноября 1991 года Меркьюри официально сообщил о своем диагнозе прессе, а на следующий день скончался от бронхопневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.

В связи с тем, что картина «Богемская рапсодия» не охватывает столь значительную часть истории группы, слухи о сиквеле и появились. При этом точно утверждать, увидит ли зритель продолжение нашумевшей кинокартины, нельзя. По словам знакомых Малека, с актером не обсуждалась возможность съемок во второй части. Не слышали о съемках и представители звукозаписывающей компании Queen.

Примечательно, что все тот же Малек в скором времени может появиться в роли главного злодея фильма «Бонд 25». Продюсеры картины давно хотят привлечь Рами к съемкам, но артист ранее был сильно занят в сериале «Мистер Робот». Примечателен и тот факт, что гонорары 37-летнего американца значительно выросли после его победы на «Оскаре».

Источники сообщают, что — несмотря на все встречи с другими актерами — продюсеры не утрачивали надежду привлечь в фильм Малека и разрабатывали план, подстраивая график съемок именно под него. На данный момент киностудии Eon и MGM уже готовятся к финальной стадии подписания контракта с Рами.