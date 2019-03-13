Жертва пластики? Почему слегла Юлия Началова

Певицу Юлию Началову, которая была доставлена в реанимацию одной из московских больниц, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РЕН ТВ.

Новости о том, что певица была госпитализирована из-за повышения сахара в крови и подагры появились 11 марта, однако менеджер артистки Владимир Беглов тогда назвал подобные заявления «бредом».

«Не знаю, где вы такие новости берете. Все хорошо, все в порядке», — сказал Беглов телеканалу «360».

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Комментируя вновь появившиеся в СМИ сообщения, он не был столь категоричен и сослался на информацию, которая была опубликована в официальном инстаграме певицы.

«Извините, я не даю никаких комментариев. Смотрите официальную информацию на наших страницах, в инстаграме или где-то еще. Никто сейчас вам давать ничего не будет. Потому что пока нечего еще говорить», — подчеркнул он.

Беглов также отметил, что «ничего не произошло», а в ответ на уточняющие вопросы заявил, что «никаких комментариев не давал».

«Нет. То есть, не то есть. Вы пишите, что хотите. Я никаких комментариев не давал», — сказал менеджер Началовой.

На следующий день после появления новостей о госпитализации певицы в ее официальном инстаграме было опубликовано обращение представителей пресс-службы, где подтверждалось прохождение медицинского обследования.

«Пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, в котором она принимает участие, Юлия проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы. Как известно, несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. Лечением этого заболевания она перманентно занимается», — говорилось в официальном сообщении.

При этом отмечалось, что артистка побывала на осмотре у известного доктора в Риме и старается поддерживать свое здоровье в связи с наступлением весны. В качестве причины продолжения обследования Началовой в России была названа небольшая травма ноги.

«Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков) Юлия попала в небольшую неприятность — она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей», — заявили ее представители.

Поклонников и журналистов попросили «успокоиться и не проявлять излишнего внимания» к проблемам, которые испытывает певица, а также «не терроризировать» телефоны членов ее семьи и «просто иметь такт».

«Манера приписывать страшные болезни, усугублять ситуацию, устраивать «пляски на костях» и проявлять якобы «сочувствие» к людям, ради собственных рейтингов — совершенно беспардонна», — заявила пиар-менеджер Началовой Анна Исаева.

Она также напомнила, что проблемы со здоровьем не обходят стороной даже таких «титанов» сцены, как Дима Билан и Светлана Лобода, и заверила, что в случае возникновения соответствующей необходимости, команда Началовой сама обратится за необходимой помощью.

Но уже в среду днем Исаева опубликовала новое сообщение.

«Как мы уже говорили, Юля действительно находится в больнице. Первоначально никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое», — заявила Исаева.

«Мы очень переживаем за нее. И хотим, чтобы все это поскорее и хорошо закончилось. Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Об этом мы сообщим всем страждущим после получения официальной информации от квалифицированных докторов. Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением. Родные, семья, близкие люди, все мы озадачены только одним- помочь Юле и как можно быстрее ее реабилитировать. Мы тоже, как и все вы, очень ее любим. И желаем ей скорейшего выздоровления», — написала помощница певицы.

О том, что она вот уже восемь лет страдает от подагры, Началова публично рассказала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». В разговоре с ведущим певица призналась, что все эти годы скрывала свою болезнь. Артистка также заявила, что причиной болезни стала перенесенная пластическая операция. По ее словам, импланты не прижились и вызвали заражение крови, которое привело к отказу почек и подагре.

«Сначала не могли понять, что со мной, так как в моем возрасте редко таким болеют. Подагра — болезнь королей. Слава Богу, что в моей жизни появились хорошие специалисты, которые смогли мне помочь», — сказала звезда, передает «Вокруг ТВ».

По словам артистки, из-за сложившейся ситуации она была вынуждена пройти через ряд сложных операций по удалению силиконовой груди. Началова также обратилась к поклонницам и зрительницами передачи, призвав их «ничего с собой не делать», и призналась, что «была молода и не понимала всего», когда пошла на такой шаг.