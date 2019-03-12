«Он так тонко чувствует меня»: вдова Табакова о Богомолове

Народная артистка России Марина Зудина, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Содержанки», рассказала о работе с режиссером проекта Константином Богомоловым. Она заявила, что сначала сочла идею триллера бредовой.

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«Признаюсь честно, когда прочитала синопсис, то подумала: «Полный бред…» Такое количество персонажей, сюжетных линий — можно просто запутаться!» — приводит слова Зудиной «Стархит».

Также актриса вспомнила, что ранее уже принимала участие в семи спектаклях Богомолова, во время работы над которыми он очень хорошо себя зарекомендовал.

«Он всегда знает, как лучше. Иногда удивляюсь, как он так тонко чувствует меня! Какие-то вещи мог знать Олег Павлович — это понятно, но откуда Костя?» — поделилась Зудина.

Кроме того, артистка подчеркнула, что они с Богомоловым не являются близкими друзьями и общаются в основном по работе.

С середины 80-х годов прошлого века Зудина состояла в отношениях с народным артистом СССР Олегом Табаковым, ушедшим из жизни ровно год назад, 12 марта 2018-го. Согласно СМИ, поначалу она тайно встречалась со своим женатым педагогом, который был старше ее на 30 лет, а в 1995 году пара узаконила отношения. В браке у них родились двое детей — Павел и Мария Табаковы.

Вдова артиста призналась, что до сих пор не может до конца оправиться от трагедии и существует «как в параллельной реальности».

«Да, я улыбаюсь, иногда выхожу в свет, если это связано с работой — моей или сына [23-летний Павел Табаков является актером театра и кино — «Газета.Ru»]. Поймите, никакую потерю нельзя забыть. Можно только научиться с ней жить.

До сих пор больно, когда вспоминаю ушедших в мир иной дедушек, бабушек, тетю, дядю, которые воспитывали меня. Что уж говорить о мужчине, с которым на протяжении 35 лет я была счастлива…» — вздохнула Зудина.

Спустя почти год после смерти Табакова актриса Елена Антоненко рассказала о домогательствах режиссера, сообщает kp.ru. Она отметила, что сначала Табаков многое сделал для развития ее карьеры, однако после инцидента на премьере спектакля «Эшелон» все изменилось. Тогда при непонятных обстоятельствах отравили актрису Аллу Покровскую: кто-то налил ей вместо воды нашатырный спирт.

«На моих глазах Алла Покровская вдруг захрипела, скрючилась. Началась паника. Табаков остановил спектакль. В шоке я, в чем была на сцене, выскочила, добежала до нашей студии и крикнула, рыдая: «Ребята, Аллу Покровскую отравили! — рассказала Антоненко. — Табаков воспринял это неправильно — как предательство, а для меня это был шок подростка. Он меня вызвал и сказал, что сор нельзя выносить, «ты моя самая любимая ученица, но я должен с тобой расстаться».

После этого удара актриса получила нервный срыв, долго лечилась в клинике, а потом поступила в ГИТИС, но попала в группу Табакова. Позже Антоненко обратилась к нему за советом и попросила о встрече, которая состоялась в его кабинете. По словам Елены, именно там бывший худрук МХТ им. Чехова якобы позволил себе лишнего.

«Там он, обсуждая, в какой театр я могла бы подойти, в завершение вдруг попросил ее показать грудь. «Это было как удар ножом. Я ушла как оглушенная… Мне было так больно, и не один год… Помог Геннадий Иванович Юденич, который взял меня в Театр пластической драмы», — цитирует артистку СМИ.

Актер и режиссер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. После смерти мэтра источник из его окружения сообщил, что на протяжении пяти лет артист болел раком предстательной железы. По некоторой информации, последние месяцы жизни Табаков провел в больнице.

В 1987 году Табаков основал театр «Табакерка», которым руководил до конца жизни. С 2000 по 2018 год Табаков был директором МХТ им. А. П. Чехова, а с 2001 года являлся членом Совета при президенте по культуре и искусству. Любимых артистов зрители всегда представляют по самых узнаваемым ролям: у Табакова таких было несколько. Например, знакомый с детства голос актера, которым говорил кот Матроскин — знаменитые фразы кота «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь…» и «Усы, лапы и хвост — вот мои документы!» давно и прочно ушли в народ. Также зрители помнят Олега Табакова по фильмам «Семнадцать мгновений весны», «12 стульев», «Война и мир», «Человек с бульвара Капуцинов» и другим.