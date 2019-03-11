Забанили: Украина внесла Аль Бано в черный список

Министерство культуры Украины внесло итальянского певца Альбано Карризи (Аль Бано) в список лиц, несущих угрозу национальной безопасности страны, сообщает РИА «Новости». Кроме того, государственное агентство Украины по вопросам кино наложит запрет на фильмы и сериалы с участием известного итальянца. Отмечается, что украинские телеканалы будут нести ответственность за трансляцию артистов из «черного списка», включая Аль Бано.

«Если он попал в перечень, то будет запрет на все фильмы с его участием, еще технически этот вопрос немножко задерживается. Как только появляется новая фамилия в списке, мы, конечно, обрабатываем его и запрещаем», — приводит заявление отдела государственного регулирования киновидеопроката Госкино Украины агентство УНН.

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Также сообщается, что в настоящее время в данном списке 147 имен. Впервые он был создан в августе 2015 года и с тех пор пополняется на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, СБУ, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

75-летний итальянец Аль Бано, в свое время выступавший вместе с американо-итальянской певицей Роминой Пауэр, пользовался популярностью в СССР в 1980-х и 1990-х годах. После развода в 1999 году совместные выступления звезд прекратились, однако с 2013 года их творческий дуэт возродился. Аль Бано продолжает работу над новыми студийными альбомами, последний из которых вышел в 2017 году.

Напомним, что ранее разгорелись нешуточные страсти вокруг отказа Украины принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Национальная общественная телекомпания (НОТУ) объявила об этом 27 февраля, пояснив свое решение отказом представлять Украину на международном соревновании сразу четырех претендентов.

«Национальный отбор 2019 года обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине: к связям артистов с шоу-бизнесом на территории России, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными, — заявили представители НОТУ. — Для части общества этот факт приемлемый, у остальной части он вызывает возмущение и неприятие»,

Вместе с тем в НОТУ считают необходимым «начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов для формулирования позиции украинского общества». Также компания предложила поработать над созданием законов Украины, чтобы урегулировать ситуацию сотрудничества украинских артистов с Россией. В ответ на это организаторы конкурса выразили сожаление о том, что Украина не примет участие в «Евровидении».

«Мы еще более подробно обсудим всю ситуацию с украинской стороной, — говорится в обращении. — Тем не менее — мы очень надеемся, что в 2020 году Украина примет участие в конкурсе».

Позже по поводу сложившейся ситуации высказался и украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка. Как известно, он уже несколько лет является одним из арбитров национального отбора «Евровидения». Рассуждая на тему того, кто виноват, что в этом году его страна не примет участие в международном конкурсе, — артисты или политики, Данилко заявил, что «артист в данном случае выполнил свои обязательства — подготовил песню и участвовал в этом жутком стрессе». По его мнению, на Украине это мероприятие является очень тяжелым испытанием для артистов.

«Не знаю, как в других странах, но у нас это — трэш и ад. На самом «Евровидении» ты уже как на курорте. Это сложно, есть график — но там есть и уважение. Там нет оскорбительных выпадов и атмосферы — как будто ты преступник. А у нас это есть», — цитирует артиста издание «Вести».

В то же время Данилко не стал оценивать правильность поступка победительницы отбора Maruv (Анна Корсун), которая отказалась подписывать контракт НОТУ, но отметил, что ему в свое время довелось заключать такое же соглашение. Артист предположил, что исполнительнице больше всего не понравился пункт, в котором вещательный совет оставляет за собой право вмешиваться в номер.