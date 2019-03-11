«Бред и глупость»: Сухоруков напал на Барецкого из-за «Брата 3»

Российский актер Виктор Сухоруков, сыгравший роль Виктора Багрова в культовой дилогии Алексея Балабанова «Брат», крайне негативно оценил идею шоумена Стаса Барецкого снять третью часть фильма.

«Даже слышать об этом не хочу, не могу — и знать этих «продолжателей» не желаю. — заявил актер в беседе с журналистом издания «Вечерняя Москва». — Эта новость мне напоминает бред, глупость, которую даже не знаю, как комментировать».

Кроме того, Сухоруков рассказал, что прочитал в прессе о том, что Барецкий якобы разговаривал с ним о возможности участия в фильме. Шоумен заявил, что Виктор сперва согласился, но потом отказался. Актер утверждает, что никаких разговоров не было и быть не могло.

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«Повторяю, что я не знаю этих людей и знать не хочу. Пусть этот шоумен лучше откроет Дом моделей в тюрьме, а не фильм снимает. Кино — это искусство, а Алексей Балабанов был художником», — возмутился артист.

Ранее эту идею раскритиковал и режиссер Сергей Бодров-старший, отец исполнителя главной роли в ленте.

«Я слышал о съемках фильма, мне кажется, эта идея неудачная. У меня вопрос: а кто это сможет сыграть сейчас?» — приводит слова режиссера ТАСС.

Он также заявил, что не станет сотрудничать с авторами «Брата 3» и не намерен давать им какие-либо консультации.

Продюсер фильмов «Брат» и «Брат 2» Сергей Сельянов в свою очередь заявил, что намерения шоумена создать продолжение картины являются «хамством» и «глупостью».

«Мне кажется, что это хамство, неуважение и глупость по отношению к фильму и его создателям. Возможно, Стасу стало не хватать какой-то популярности и узнаваемости, и он так решил освежить свой светлый образ. Я вообще думаю, что это все слова и болтовня», — цитирует Сельянова НСН.

Вместе с тем Сергей отметил, что пока не собирается подавать на Барецкого в суд. По его словам, он позволит шоумену сперва опозориться.

«Я даже не уверен, что мы будем на него подавать в суд, если он на самом деле решит что-то сделать. Просто опозорится и все. Мы можем дать ему такую возможность. Ну, подумаем, когда и если дойдет до дела. Много слов произносится в информационном пространстве. На каждый роток не накинешь платок», — посетовал он.

К критике затеи Барецкого также присоединился лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров, который написал музыку к блокбастерам Балабанова. По мнению 56-летнего музыканта, идея снять «Брат 3» без культового режиссера является «странной».

«Не очень понимаю зачем. Там Балабанов был, а здесь-то что?» — возмутился артист.

Однако нашлись и менее категоричные в этом вопросе деятели культуры. Так, Дмитрий Гугучкин, пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, отметил, что коллектив может рассмотреть предложение о написании саундтрека к картине, если оно поступит.

«Сложно дать однозначный ответ. Когда дело дойдет до каких-то серьезных предложений, мы подумаем. Пока мы об этом ничего не знаем. Никто ничего не предлагал. Отвергать что-то — это глупо, надо сначала узнать, что это. Будем следить за ситуацией», — заявил он.

Напомним, что о намерениях скандального музыканта Барецкого снять третью часть фильма «Брат» стало известно в конце февраля. Шоумен заявил, что к созданию нового фильма также присоединится боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, который известен многочисленными проблемами с законом.

«Мы будем снимать фильм «Брат 3» про младшего сына. Потому что в России всегда было три брата: один был умный, второй — хитрый, а третий, извините меня, — нормальный. Соответственно, будем еще фильм снимать. В одной из главных ролей будет Дацик, я его заинтересовал в этом плане, он к этому готов», — сообщил Барецкий.

Он также рассказал, что премьера фильма должна состояться уже в следующем году. Шоумен отметил, что проект будет основан на реальных событиях.

«Съемочная группа хорошая есть, замысел, сценарий сейчас прописывается. Фильм будет основан на реальных событиях, будет много из уголовных дел. Будем снимать даже на квартире, где снимали одну из сцен первой части «Брата», — поведал он.