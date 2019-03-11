«Гори, гори ясно», «В поисках тьмы» и другие трейлеры недели

«Мастер Z: Наследие Ип Мана» («Cheung Tin-Chi»); Юэнь Ву-Пин

В преддверии премьеры на американском рынке создатели ленты решили представить зрителям его официальный трейлер с английскими субтитрами. «Мастер Z» — четвертый фильм об Ип Мане, реальный прототип которого являлся мастером боевых искусств и учителем легендарного Брюса Ли.

«Кто-то классный» («Someone Great»); Дженн Робинсон

Netflix выпустил официальный трейлер к своей оригинальной комедии «Кто-то классный» с обладательницей «Золотого глобуса» Джиной Родригес в главной роли. Премьера фильма состоится 19 апреля.

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В центре сюжета классической молодежной комедии — начинающая музыкальная журналистка Дженни, получившая шанс устроиться на работу в легендарном журнале. Для осуществления мечты ей необходимо переехать из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Однако ее молодой человек отказывается ехать с девушкой и бросает ее. Узнав о случившемся, две лучшие подруги Дженни помогают ей оправиться от потрясения и устраивают последнее сумасшедшее приключение в Нью-Йорке.

«Джон ДеЛореан» («Framing John DeLorean»); Дон Аротт и Шина М. Джойс

В США сняли противоречивый биографический фильм о легендарном конструкторе автомобилей Джоне ДеЛореане. Точная дата премьеры пока остается неизвестной, но сообщается, что производство картины завершено. Для одних ДеЛореан был провидцем, который произвел революцию в автомобильной промышленности, а другие считали его абсолютным мошенником. В ленте с Алеком Болдуином в главной роли рассказывается о стремительном взлете карьеры конструктора, стремящегося покорить мир спортивным автомобилем, и шокирующем падении мастера из-за обвинений в торговле запрещенными веществами в особо крупных размерах.

«Гори, гори ясно» («Brightburn»); Дэвид Яровески

Вышел второй трейлер к фильму, который можно охарактеризовать как «супергеройский ужастик». В данный момент творение Дэвида Яровески проходит пост-продакшн перед мировой премьерой, которая состоится 23 мая. Создатели ленты предлагают зрителю плоды своих размышлений над любопытным вопросом: что, если ребенок из другого мира, упавший на Землю, вместо того, чтобы стать супергероем для человечества, окажется зловещим созданием?

«В поисках тьмы» («In Search of Darkness»); Дэвид А. Уэйнер

В документальной ленте британского производства актеры, режиссеры и продюсеры рассказывают о главных фильмах ужасов прошлого века. Трейлер жуткой картины напоминает зрителям о страхах детства, охватывая самые запоминающиеся моменты известных ужастиков. Участники съемочных процессов обсудили такие фильмы, как «Реаниматор», «Кошмар на улице вязов», «Дом ночных призраков», «Взвод чудовищ» и другие.

«Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка» («Jay and Silent Bob Reboot»); Кевин Смит

Недавно режиссер Кевин Смит сообщил о работе над прямым продолжением своей комедии «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар», вышедшей в 2001 году. В первой части фильма персонажи вымышленной вселенной View Askewniverse, одного из которых сыграл сам Смит, пытались покорить Голливуд.

В последний раз Джей и молчаливый Боб появились на экранах в 2006 году во вторых «Клерках». Любопытно, что еще в середине нулевых все тот же Смит заявлял об уходе персонажей из кино, потому что сам он «стар и слаб» для этого. А спустя 13 лет нарушил слово и опубликовал на своем канале в YouTube ролик «Дорога к перезагрузке: глава первая», после которой последовало еще несколько выпусков: сегодня мы предлагаем вашему вниманию третий.

«Дамбо» («Dumbo»); Тим Бертон

Мировая премьера игрового ремейка одноименного мультфильма «Дамбо», снятого знаменитым режиссером Тимом Бертоном, состоится уже в конце марта. Новый трейлер под названием «Готов ко взлету» под эпичную музыку показывает главные моменты фильма, подогревая нетерпение фанатов Бертона увидеть его адаптацию диснеевской классики в кино. Любопытно, что в далеких 1970-х режиссер работал мультипликатором в Disney, но был уволен из-за слишком нестандартного мышления, которое в будущем сделало его великим. Это в свою очередь побудило гиганта развлекательной индустрии позвать Бертона обратно.