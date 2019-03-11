БДСМ и андрогин: с кем Лазарев сразится на «Евровидении»

Hatari — «Hatrið mun sigra» (Исландия)

Музыку исландцев Hatari лучше всего описывает их собственное определение: трио позиционирует себя как «антикапиталистическую БДСМ-техно-исполнительскую-арт-группу». Мы искренне верим в то, что сила — в неформатности, и победа финских хард-рокеров Lori в 2006-м это наглядно иллюстрирует. Надеемся, что Hatari успешно свергнут капитализм на «Евровидении» и в этом году.

Зала Краль и Гашпер Шантл — «Sebi» (Словения)

Личные фавориты редактора отдела «Политика» Зала Краль и Гашпер Шантл сочиняют чувственный тактильный трип-хоп, который идейно напоминает творчество российско-израильского дуэта «Мы». Вживую песня звучит куда убедительней, чем на записи: ни на секунду не сомневаешься, что наблюдаешь за искренним объяснением в любви.

Tulia — «Fire of Love (Pali się)» (Польша)

Еще один пример яркой неформатности: польский герлз-бенд Tulia прославился фольклорными каверами на Depeche Mode и Metallica, а в Тель-Авив повезет мощный приблюзованный боевик «Pali się». Клип на композицию, по словам артисток, был вдохновлен «Холодной войной» Павла Павликовского.

Тамара Тодевска — «Proud» (Северная Македония)

У Тамары Тодевской, пожалуй, действительно большие шансы занять первое место: прямолинейный феминистский гимн «Proud» может показаться слегка манипулятивным, но песня, справедливости ради, действительно невероятно красивая (хоть и написали ее трое мужчин). Клип заслуживает особого внимания.

Билал Ассани — «Roi» (Франция)

Такой же крупный претендент на победу в 2019 году — 19-летний французский певец и видеоблогер с марокканскими корнями. Возможно, не такая яркая, но определенно стоящая в одном ряду с Кончитой Вурст фигура: некоторое время назад Ассани пережил волну травли в интернете — из-за своей ориентации и внешности. Сама песня с художественной точки зрения слегка уступает «Rise Like a Phoenix», однако добирает бэкграундом и сценическим воплощением — в финале выступления становится очевидно, что это невероятно искреннее исполнение.

Кейт Миллер-Хайдке — «Zero Gravity» (Австралия)

Воздушный классический кроссовер (жанр, сочетающий в себе элементы классической музыки, попа, рока и электроники) уже куда больше вписывается в контекст главного песенного конкурса, однако колоратуры в духе второй арии Царицы ночи настолько хороши, что не могут не осесть в голове. В комментариях на ютьюбе справедливо отмечают, что Австралия, кажется, наконец-то начала уметь в «Евровидение».

Серхат — «Say Na Na Na» (Сан-Марино)

Поставьте эту вещь на дискотеке в стиле 80-х — и никто даже не поймет, что что-то не так. Ужасно пошлое, очевидное и бессовестное сочинение — совершенно обезоруживающее и моментально подчиняющее себе. «Сэй на-на-на» вы еще долго будете периодически мычать себе под нос. Простите.

Леонора — «Love Is Forever» (Дания)

Милейший фолк-поп-номер, который с первых же секунд вызывает в памяти «Lemon Tree» группы Fools Garden и периодически рифмуется с работами Ангуса и Джулии Стоунов. Часть на французском языке — выше всяких похвал.

Carousel — «That Night» (Латвия)

«That Night» вообще неотличима от ранних песен вышеупомянутых Стоунов. Шансов у Carousel мало, но попадания в финал они в любом случае заслуживают.

Эстер Пеони — «On a Sunday» (Румыния)

Проникновенный гимн в духе Florence + the Machine, разве что с более припопсованной ритм-секцией, — идеальный саундтрек к подростковым гилти-плеже-сериалам канала The CW. Как бы то ни было, Пеони с успехом всю дорогу приковывает внимание к своему голосу, поэтому на остальное времени уже не остается.

Достойные упоминания:

Сара Мактернан — «22» (Ирландия). Симпатичный беззаботный поп-рок, чуть-чуть подсмотренный у Blondie (линия баса очень уж напоминает мелодию «One Way or Another»).

Lake Malawi — «Friend of a Friend» (Чехия). Умилительный танцевальный фанк-поп про девушку, в которую ты был влюблен в 13 лет, а теперь она — всего лишь френдесса одного из твоих френдов одного из твоих френдов (и так далее) в соцсетях.

Невена Божович — «Круна» (Сербия). «Круна» Невены Божович звучит, как рок-баллада, которую все мы слышали не одну тысячу раз, но какие-то струнки в душе все равно цепляет.

Катерина Дуска — «Better Love» (Греция). Катерину Дуску местами сложно отличить от Флоренс Уэлч из Florence + the Machine, что ее только красит, — саму песню, впрочем, запоминающейся назвать сложно.

Микела — «Chameleon» (Мальта). Опрятный и выверенный современный поп, базирующийся на реггетоне и кубинских настроениях, — «Chameleon» не предлагает особых сюрпризов, однако именно благодаря этому может прийтись по вкусу максимально большому количеству зрителей.