Нелепая смерть Ельчина: как оборвалась жизнь русской звезды Голливуда

В Голливуде достаточно знаменитостей с русскими или советскими корнями. Даже не заглядывая во всевозможные тематические рейтинги, которыми заполнен интернет, здесь можно вспомнить, например, Леонардо Ди Каприо, чья бабушка была уроженкой Российской Империи, Милу Кунис, детство которой прошло в СССР, русского по отцу Дэвида Духовны, Майкла Дугласа (его дедушка в свое время эмигрировал из России) и, конечно же, Миллу Йовович, поражающую журналистов и поклонников знанием русского языка. Сравнительно недавно этот, без сомнения, мощнейший в плане имен список пополнил еще один яркий актер, добившийся заслуженного признания посредством американского кинематографа, — Антон Ельчин.

Фоторепортаж: 30 лет со дня рождения Антона Ельчина __is_photorep_included8317193: 1

Ельчин родился в 1989 году в Ленинграде в спортивной семье: его родители — Виктор и Ирина — были профессиональными фигуристами в парном катании и лишь по вине случая не смогли выступить на зимних Олимпийских играх, тогда как дед будущего артиста Аркадий был достаточно известным в СССР футболистом и тренером. Уже вскоре после рождения мальчика родственники Антона эмигрировали вместе с ребенком в США, где на тот момент уже жил дядя Ельчина Евгений, популярный художник-иллюстратор и детский писатель.

Несмотря на то, что родители Антона работали в спортивной сфере (его отец, к слову, после переезда в Штата стал тренером по фигурному катанию, а среди его учениц была Саша Коэн, призерка Игр-2006), сам юноша нашел свое призвание в искусстве, дебютировав как актер (пусть и в крайне скромных и маленьких ролях) еще в начале 90-х. Согласно СМИ, начинающий артист также принимал участие в пробах на роль Гарри Поттера, но все-таки уступил работу мечты более-менее каждого ребенка Дэниелю Рэдклиффу. Не попав в сагу о волшебниках, Ельчин, впрочем не перестал регулярно пробоваться на всевозможных кастингах, и вскоре был вознагражден за упорство — с наступлением 21-го века на молодого актера буквально посыпались предложения о съемках в том или ином фильме.

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Ярко проявив себя в «Ангеле-хранителе», «Сердцах в Атлантиде» и «Жестоких людях», Антон на экваторе нулевых принял судьбоносное для своей карьеры решение сыграть в драме «Альфа Дог», которая окончательно утвердила выходца из СССР в качестве голливудской звезды.

В последующие десять лет Ельчину удалось еще более развить свой и без того немалый профессиональный успех — в разные годы актер исполнил роли в таких проектах, как «Проделки в колледже», «На полпути в никуда», «Звездный путь», «Терминатор: Да придет спаситель», «Бобер», «Выживут только любовники», «Зеленая комната» и «С 5 до 7. Время любовников».

Имея настолько мощное резюме уже к 27 годам, Антон был вправе рассчитывать на будущее получение «Оскара», вероятно, задумывался о собственной звезде на знаменитой Аллее Славы, а также мечтал когда-нибудь выступить в качестве режиссера.

Однако 19 июня 2016 года молодой голливудской знаменитости не стало.

Кончина Ельчина стало огромной неожиданностью для всего мира кинематографа, ведь артист не имел проблем со здоровьем и не злоупотреблял вредными привычками. К смерти актера, как стало известно немногим позднее, привела серия жутких и нелепых случайностей: 27-летний артист был придавлен собственным автомобилем.

В результате расследования инцидента оказалось, что трагедия произошла утром, когда Ельчин собирался на работу. Выехав на автомобиле за ворота дома, он по неизвестной причине остановил машину — покинув салон, Антон в какой-то момент оказался позади внедорожника, который неожиданно поехал и прижал стоявшего возле ворот владельца. По мнению причастных к разбирательству, шансов на спасение у актера было немного: от мощного давления ворота даже слегка погнулись, ситуацию при этом усугубило наличие уклона возле ворот дома.

Особой скандальности инциденту добавил тот факт, что произошел он, по мнению общественности, СМИ и родителей погибшего, не столько из-за неосторожности самого Ельчина, сколько по причине сбоев в системе предупреждения выходящего из салона водителя о том, что колеса автомобиля не заблокированы.

Родственника актера позднее даже неоднократно пытались добиться от автопроизводителя возмездия в суде, однако их иски к чему-то существенному до сих пор так и не привели.