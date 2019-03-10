Не стало звезды сериала «Санта-Барбара»

В Калифорнии на 85-м году жизни скончался известный актер Джед Аллан. О смерти артиста сообщил его сын Рик Браун. Гибель уроженца Нью-Йорка также подтвердил его коллега Бон Мартинес, партнер Аллана на знаменитому сериалу «Санта-Барбара». Согласно словам Мартинеса, Джед умер у себя дома в окружении семьи.

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«Его дар представлял собой опасную смесь профессионализма и вдохновения. Его любили все, кому посчастливилось разделить с ним сцену. Думаю, это был один из лучших подарков за всю мою карьеру — сыграть с ним вместе, и один из лучших за всю жизнь — быть его другом», — добавил друг усопшего.

Джед Аллан Браун родился 1 марта 1935 года в США. Отец будущей звезды кино, телевидения и театра был музыкантом, и поначалу артист мечтал пойти по стопам родителя. Несмотря на это, поступать Аллан решил на актера. А уже по окончании факультета драматического искусства без проблем смог дебютировать в театре и кинематографе — обладая яркой внешностью и внушительным ростом (191 см), Джед очаровывал режиссеров (благо, что и само актерское мастерство американца было на уровне).

Фоторепортаж: Умерла звезда "Санта-Барбары" __is_photorep_included12234631: 1

Широкой известности Аллан добился в качестве звезды телевидения, дебютировав в роли Эйса Хаббарда в мыльной опере канала CBS «Любовь к жизни» в 1964 году. Немногим позднее он также появился в сериале «Тайная буря», где перевоплотился в профессора колледжа Пола Бриттона.

Главной же актерской работой в карьере нью-йоркца стало его участие в культовой телесаге «Санта-Барбара», в которой Джед сыграл СиСи Кэпвелла: в легендарном проекте артист проработал без малого десять лет.

Кроме того, на счету Аллана участие в 18 сериях еще одного популярнейшего шоу — «Беверли-Хиллз, 90210». Из других работ актера можно выделить его роли в сериалах «Лесси» и «Дни нашей жизни». Несмотря на тот факт, что карьерный пик американца пришелся на прошлый век, сниматься он продолжал в том числе и в 2010-х. Так, одним из его последних проектов стала многосерийная мелодрама «Бухта», где он сыграл Гарольда Джонсона.

Отметим, что всего несколько месяцев назад — в начале минувшего сентября — не стало Сьюзен Браун, другой звезды сериала «Санта-Барбара». Популярная актриса, в последние годы жизни страдавшая от болезни Альцгеймера, скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет. Одним из первых о кончине артистки сообщил продюсер сериала «Главный госпиталь» Фрэнк Валентини, в свое время работавший с Браун.

«Очень грустный день в Порт-Чарльзе (вымышленный город, в котором разворачивались действия одного из проектов с участием актрисы, — «Газета.Ru»), поскольку ушла восхитительная Сьюзен Браун. Мои искренние соболезнования ее семье и всем, кто знал эту удивительную женщину», — написал продюсер.

Экранный пасынок Кин Шрайнер (Скотти Болдуин) также выразил свои соболезнования в связи с кончиной артистки. «Печально сказать, что одна из моих лучших подруг Сьюзен Браун скончалась. Покойся с миром, Сьюзен, я буду скучать по всем нашим шуткам», — написал актер.

«Санта-Барбара» — дневная мыльная опера, которая транслировалась в США с 30 июля 1984 года по 15 января 1993 года и насчитывала более двух тысяч серий. Сериал посвящен жизни семьи Кэпвеллов из города Санта-Барбара.

В России показ телесаги начался в 1992 году с 217-й серии. Проект сразу же сумел завоевать огромную популярность среди домохозяек.

В 2017 году американский журнал Foreign Policy выпустил заметку, в которой утверждалось, что положительный образ президента США Дональда Трампа в глазах россиян связан с их одержимостью сериалом «Санта-Барбара». Автор материала высказал предположение, что Трамп — первый американский президент, которого русские зрители могут идентифицировать как одного из персонажей саги. По мнению журналистов, Трамп стал воплощением образа «американского капиталиста», который навсегда запечатлен в «коллективном советском сознании».