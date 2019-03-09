«Сама себя не помнит»: Галкин о возвращении Пугачевой на сцену

Телеведущий и пародист Максим Галкин в рамках программы «Он и она» поделился подробностями предстоящего юбилейного концерта народной артистки СССР Аллы Пугачевой. По словам артиста, Примадонне трудно влиться в работу, так как она с головой погрузилась в семейную жизнь и все свободное время отдает заботе о детях.

«На сцену Алла выходит артисткой, а не женой. Безусловно, в жизни я знаю другую Аллу, и там понимание, нежность, любовь, жертвенность. И ей каждый раз сложно возвращаться на сцену и сейчас тяжело, потому что ту Аллу она уже сама не помнит», — цитирует Галкина StarHit.

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Супруг Пугачевой также отметил, что в связи с грядущим выступлением в Кремле к певице приковано чрезмерное внимание прессы — и именно ему приходится выполнять роль пресс-секретаря жены. Согласно Галкину, в разговоре с журналистами его нисколько не беспокоит то, что их больше интересует личность Аллы Борисовны, а не он сам. «Меня это нисколько не задевает», — заявил пародист.

Кроме того, Галкин подчеркнул, что благодаря мудрости 69-летней Пугачевой супруги никогда не ссорятся. По словам Максима, певица всегда сажает его во главу стола во время застолья с гостями, чтобы показать, кто главный в их семье.

Напомним, в конце декабря прошлого года Примадонна анонсировала юбилейный концерт, приуроченный к 70-летию, который состоится 17 апреля в Кремле. Поначалу новость о возвращении звезды отечественной эстрады на сцену порадовала не только преданных поклонников, но и коллег по цеху — в марте 2009 года она объявила о завершении гастрольной деятельности. Так, экс-участница группы «ВИА гра» Вера Брежнева пожелала исполнительнице «сил» перед предстоящим выступлением, а продюсер Яна Рудковская и певец Сергей Лазарев оставили на странице Пугачевой в инстаграме теплые поздравления.

Однако впоследствии предстоящий концерт обернулся настоящим скандалом после того, как в сети обнародовали цены на билеты. По данным СМИ, стоимость доходила до 375 тыс. рублей, а возможный доход организаторов оценивался в сотни миллионов.

Тогда с критикой Пугачевой выступил музыкальный обозреватель Сергей Соседов. Журналист в интервью «Вечерней Москве» осудил народную артистку СССР за заоблачные цены на концерт и за то, что она не живет реальной жизнью публики — что, по его мнению, исходит из ее последних композиций:

«Слушай, ну скажи, как можно, если ты живешь в замке, с прислугой, давно забыла, как ездить в метро или ходить в магазин, петь про эту «шкуру»? [название песни Пугачевой «Поживи в моей шкуре»] Ведь это слушают люди, живущие в совершенно иных условиях. Это в их шкуре оказаться бы ей хоть на миг. Неужели непонятно, что это просто неприлично, бесстыдно и бессовестно — живя так, бросать людям такую фразу-издевательство?!»

Кроме того, Соседов отметил, что все произошедшее с творчеством Примадонны за последние десять лет является для него «оскорблением».

«Ее песни последние — ужасные. Они бездарны. Все, что ни вспомню. «Я пою эту песню мужчинам». Бог мой! О чем все это? Если певица хочет некий месседж передать публике или мужчинам, ну так передай. А этого нет, потому лучше и не пела бы никогда», — добавил он.

Что касается приглашенных на мероприятие гостей, то и здесь не обошлось без скандала. Так, в конце февраля российский музыкант Владимир Пресняков рассказал, что Пугачева так и не позвала его на юбилейный концерт. Бывший зять и отец первого внука Примадонны подчеркнул, что если этого не произойдет, то он готов лично заплатить за билет.

«Это очень скрытная семья. Мы с Аллой Борисовной вообще нечасто видимся, примерно раз в год. Редко созваниваемся, в основном поздравляем друг друга с днем рождения. В марте, прошлого года, например, она мне говорила теплые слова по случаю 50-летия», — добавил он.

По данным СМИ, одним из первых, кто был удостоен чести быть приглашенным на шоу Пугачевой, оказался король эстрады Филипп Киркоров. «Все-таки мы были вместе более 10 лет», — приводит слова бывшего мужа исполнительницы сайт kp.ru.