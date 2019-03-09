Умер Владимир Этуш

9 марта на 97-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино Владимир Этуш. Его дочь Раиса подтвердила информацию о трагедии: по ее словам, причиной смерти народного артиста СССР могла стать остановка сердца, пишет RT.

«Это произошло сегодня. Я думаю, что отказало сердце», — поделилась дочь актера.

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Жена Этуша Елена рассказала, что накануне ее супругу стало плохо — и он потерял сознание. Скорая госпитализировала актера в реанимационное отделение одной из московских клиник, сообщает «Театрал».

Согласно СМИ, звезду советского кинематографа похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Прощание с актером пройдет в Театре им. Вахтангова 12 марта в 10:00 по мск.

Фоторепортаж: Умер актер Владимир Этуш -- ему было 96 лет __is_photorep_included12232933: 1

Режиссер, писатель и народный артист России Валентин Гафт в комментарии ФАН отметил неоценимый вклад прославленного актера в театральную историю страны.

«Его знала вся страна. Это артист необыкновенный, народ был влюблен в него, потому что он был настоящий, яркий, комедийный. Судьба его непростая: он прошел войну, давно пришел в Вахтанговский театр и привнес целое направление, которое создал своими ролями, сыгранными в спектаклях.

Почти сто лет… Что тут можно сказать… Царствие небесное… память о нем никогда не исчезнет, он вошел в историю театра вообще и Вахтанговского театра в частности, как один их лучших артистов нашего времени. Люди этого не забудут. Очень жаль», — посочувствовал Гафт.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко выразил соболезнования в связи со смертью великого актера и назвал эту трагедию большой потерей для искусства.

«Я очень скорблю и переживаю. Яркость таланта Владимира Абрамовича была невероятной. Это можно сказать обо всех его ролях, даже самых маленьких, в любых фильмах, в которых он появлялся. Мы очень скорбим, это большая потеря для нашего искусства», — сказал Бортко.

Сравнительно недавно сообщалось, что на сцене Театра имени Вахтангова больше не будет показываться спектакль «Бенефис» с Владимиром Этушем в главной роли. Представители театра объяснили, что руководство решилось на этот шаг из-за плохого самочувствия знаменитого артиста.

Он родился 6 мая 1922 года в столице и с детства занимался в театральном кружке. В 1940 году был зачислен вольнослушателем в Театральное училище имени Бориса Щукина.

В июне 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, Владимир Этуш ушел на фронт добровольцем.

После окончания школы военных переводчиков он попал в стрелковый полк и сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Был награжден орденом Красной звезды и медалями. В 1943 году после тяжелого ранения под Запорожьем получил вторую группу инвалидности и был комиссован.

В 1944 году Этуш восстановился на 4-й курс Театрального училища имени Бориса Щукина. После выпуска в 1945 году был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где быстро стал одним из ведущих актеров. В том же году начал работать в Щукинском училище ассистентом педагога по мастерству актера. С 1987-го Этуш был ректором Театрального училища имени Бориса Щукина, а с 2003-го — его художественным руководителем.

В 2013 году к юбилею артиста был выпущен спектакль «Окаемовы дни», где Владимир Абрамович исполнил главную роль академика Окаемова.

Спустя три года Этуш вновь порадовал своих поклонников премьерой — спектаклем «Бенефис» по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала», где артист впервые сыграл женскую роль.

В прошлом году президент России Владимир Путин вручил Этушу орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Таким образом, артист стал полным кавалером почетной награды.

«За выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Этуша Владимира Абрамовича», — говорилось в тексте указа.

Любовь зрителей актеру принесли роли в комедиях Леонида Гайдая — товарища Саахова («Кавказская пленница»), инженера Брунса («Двенадцать стульев»), Шпака («Иван Васильевич меняет профессию»).