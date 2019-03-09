Русский язык вне закона? Певец из Латвии устроил истерику

Популярный латышский исполнитель Лаурис Рейникс пожаловался на турецкую авиакомпанию, бортпроводники которой неправильно назвали Латвию и провожали пассажиров на русском языке. Об этом певец написал в твиттере.

Реклама

«Letonya» — это турецкое слово, обозначающее Латвию. По-английски «Добро пожаловать на борт рейса Рига — Letonya» звучит бессмысленно», — возмутился Рейникс.

Музыканта также не устроило то, как его провожали. По словам артиста, с прилетевшими в Латвию пассажирами прощались фразами на английском и русском языках.

«А также «Bye-bye» и «До свидания» следовало бы заменить на «Bye-bye и Uzredzēšanos», — посоветовал Рейникс.

Ранее звезда сериала «Домашний арест» Дмитрий Лысенков использовал латвийское радио Baltkom для того, чтобы поделиться своими мыслями о жизни в регионах России. Актер заявил, что «в такой нищей и бесперспективной стране» людям «душно жить».

«Жизнь в регионах России — это какое-то проклятие, потому что местные царьки правят там. Когда до Бога высоко, а до царя далеко», — сказал Лысенков.

По его мнению, в стране есть только два города — Москва и Санкт-Петербург, а другие регионы заметно от них отстают. И это якобы становится причиной массового переезда людей в столицу в поисках лучшей жизни.

«Губернатор говорит: «Я тут вам дорогу сделал, а вы недовольны, я сейчас перерою ее и уеду. Оставайтесь как хотите!» Моя жена из Нижнего Тагила, там все очень плохо в отношении работы.

Тот, кто хочет чего-то добиться, живя в отдаленных местах нашей необъятной родины, вынужден стремиться переехать в столицу», — сказал актер.

Также он отметил, что россиянам необходимо развивать патриотизм на местном уровне, обеспечить себе организованное домоуправление для приведения в надлежащий вид своих домов и подъездов.

«Если говорить о нашей ситуации, то государству нужен не интеллект, а преданность и сила, необремененная интеллектом, чтобы выполнять задачи по обороне страны. Моя старшая дочь пошла в первый класс, и я в некотором ужасе нахожусь от того, что вижу в школьной программе. В ужасе от того, какой упор делается на патриотизм. Мне кажется, что патриотизм — это не парады со страниц учебников, а уборка подъездов, приведение в порядок своих домов. Почему люди уезжают? Потому что душно!» — заявил Дмитрий.

Он добавил, что у народа есть все возможности для выбора и контроля домоуправления. По его мнению, это поможет повысить качество жизни хотя бы на уровне дома, что тоже немаловажно.

В популярном сериале «Домашний арест» Лысенков сыграл капитана ФСБ из Москвы Заварзина. По сюжету мэра небольшого вымышленного городка Синеозерск Аркадия Аникеева ловят при получении большой взятки. В результате судебного заседания политику назначают наказание в виде домашнего ареста по месту прописки. Большой дом мэра был оформлен на его супругу, которая тут же бросает мужа. Аникеев всю жизнь был прописан в старой коммуналке — там он провел детство. В своей старой квартире экс-глава города встречает врага детства Ивана Самсонова, простого русского мужика, не имеющего перспектив в жизни. В сериале сталкиваются мэр-взяточник, «белоленточница» с ребенком-инвалидом, хитрая пенсионерка, бесперспективный мужчина, его жена, ругающая супруга за условия их жизни, дети, мечтающие «свалить в Москву», и многие другие узнаваемые персонажи.

Режиссер сериала Петр Буслов в комментарии «Газете.Ru» отметил смелые идеи фильма, скрывающиеся за комедийным жанром.

«Домашний арест» выглядит довольно смелым проектом для федерального канала», — выразил мнение Буслов.

Добавим, что ранее в неприятную ситуацию, связанную с отечественной авиакомпанией, попал народный артист СССР Василий Лановой. Согласно авиаперевозчику, актер в компании нескольких человек прибыл на посадку с опозданием в пять минут, однако ответственные за рейс сотрудники все-таки пошли ему навстречу, посадив на борт. Уже вскоре, впрочем, оказалось, что ручная кладь одного из сопровождающих актера мужчин превысила допустимые габариты, установленные авиакомпанией, сообщает НСН. Процедура сдачи клади в багаж якобы привела бы к серьезной задержке рейса, из-за чего в компании приняли решение отказать сопровождающему в посадке в самолет. Узнав об этом, лететь в Ростов-на-Дону отказался и Лановой.

Сам артист, впрочем, привел иную версию событий.