«Сбрось маму с поезда»: как генпрокурор избавится от Тимошенко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на шутку кандидата в президенты Юлии Тимошенко, которая сравнила скандал с подкупом ее однофамильца Юрия, также участвующего в президентской гонке, с известным фильмом «Тупой и еще тупее». Об этом сообщает ТСН.

По данным издания, во время пресс-конференции Луценко показал кадр из американской комедии конца 80-х «Сбрось маму с поезда» режиссера Дэнни Де Вито. На нем у героини фильма Энн Рэмси якобы проткнута голова ножницами. При этом политик подчеркнул, что «тоже умеет шутить».

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Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала «срежиссированной» ситуацию, которая развернулась вокруг другого кандидата на пост главы государства — Юрия Тимошенко.

«Что касается всех этих событий... Это все напоминает одну известную американскую комедию, в которой принимают участие Порошенко и Луценко, — «Тупой и еще тупее», — цитирует бывшую премьер-министра Украины «Украинская правда».

Тимошенко подчеркнула, что рассматривает выдвижение своего однофамильца как манипуляцию действующего лидера.

«И мне очень жаль, что они разыгрывают какой-то сериал, который имеет целью прикрыть коррупционный скандал действующего президента,... который отмывал деньги обороны», — отметила она.

Во время пресс-конференции кандидат в президенты потребовала от Петра Порошенко отстранить своего конкурента от предвыборной гонки.

«Я сейчас открыто обращаюсь к президенту Украины — если у вас, господин президент, есть хотя бы остатки чести и достоинства, а также уважение к должности, которую вы занимаете, немедленно снимите своего клона Тимошенко Юрия Владимировича по выборам президента и вычеркните его из бюллетеня», — заявила Тимошенко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко, в свою очередь, заявил, что к подкупу Юрия Тимошенко причастен депутат от фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль.

«Вчера мы получили новый эпизод, и у нас есть основания считать, что он (Валерий Дубиль) причастен к схеме шантажа и попытки финансирования снятия с выборов одного из кандидатов в президенты», — цитирует Луценко РИА «Новости».

Как утверждает политик, следователи планировали провести беседу с народным депутатом и попросить у него образцы голоса для экспертизы, чтобы сравнить запись, на которой «лицо с голосом, очень похожим на депутата Дубиля, инструктирует свою сеть и гарантирует им оплату».

Напомним, партия «Батькивщина» уже выступала с заявлением, в котором обвинила главу государства Петра Порошенко в попытке дискредитировать Юлию Тимошенко. Возмущение представителей партии вызвало то, что в городе Покровске были остановлены два молодых человека из Донецкой области, при которых были полторы сотни листовок, содержащих дискредитирующую ее информацию.

«Мужчины заявили, что получили груз на «Новой почте» от неизвестного, с которым связывались через одну из социальных сетей, и который заплатил каждому по 2 тысячи гривен за расклеивание провокационных листовок», — сообщили в партии.

По мнению сторонников Тимошенко, мужчины занимались выполнением операции «черного штаба» Порошенко, который пытается «любым способом опорочить главного конкурента нынешнего президента».

«Обращаемся в Министерство внутренних дел с требованием установить и привлечь к ответственности всех участников этой позорной провокации. А также всех причастных к работе «черного штаба» Петра Порошенко», — говорилось в официальном заявлении.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. В них примут участие 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев являлась Юлия Тимошенко, однако в январе шоумену Владимиру Зеленскому удалось обойти ее в президентской гонке.