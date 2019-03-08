Саурон и Кольца Власти: каким будет сериал «Властелин колец»

Компания Amazon поделилась подробностями грядущего сериала «Властелин колец» по одноименному роману Джона Р. Р. Толкина. В официальном твиттер-аккаунте шоу появилась серия карт-тизеров, знакомых поклонникам фэнтези-эпопеи. Так, согласно опубликованным данным, действие проекта развернется во время Второй эпохи Средиземья.

«Добро пожаловать во Вторую эпоху Средиземья», — говорится в сообщении.

Известно, что Вторая эпоха началась после изгнания Моргота в Пустоту Властелином Запада. Главным событием, произошедшим в этот исторический период, считается история острова Нумерона — от его создания до падения и затопления. Также на этот временной отрезок, охватывающий почти 3500 лет, приходится рост влияния в Средиземье главного антагониста вселенной — Саурона, создание великих Колец Власти и Последнего Союза эльфов и людей.

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Примечательно, что как и сам автор «Властелин колец» Джон Р. Р. Толкин, создатели шоу начали свое путешествие по Средиземью с карты. Также компания запустила интерактивную схему вымышленной вселенной, однако в настоящий момент она не активна. Точные детали сюжета пока не раскрываются.

Кроме того, на странице шоу в соцсетях было опубликовано известное фанатам саги стихотворение «Одно кольцо, чтоб править всеми…», написанное на Кольце Всевластия:

«Одно кольцо, чтобы править всеми, // Оно соберет всех вместе // И заключит во тьме, // В Мордор, куда сходятся Силы Тьмы».

Ранее СМИ писали, что над сценарием адаптации работают Патрик Маккей и Джон Пэйн. Для обоих авторов сериал по мотивам «Властелин колец» станет первым дебютом на телевидении, так как ранее они работали только над художественными фильмами, в числе которых лента «Годзилла против Конга» из серии «Монстры Universal».

«Богатый и сложный мир, созданный Джоном Толкиеном, полон величия, любви и мудрости, — приводит их слова издание The Wrap. — Мы чувствуем себя как Фродо, отправляющийся в путь из Шира. Нам доверили ответственное дело — и это начало путешествия всей нашей жизни».

О своем намерении создать оригинальный сериал, действие которого происходит в популярной вселенной «Властелин колец», компания Amazon объявила в ноябре прошлого года.

«Властелин Колец» — культурный феномен, захвативший воображение поколений фанатов через книги и большие экраны», — заявила в пресс-релизе представительница медиагиганта Шерон Тал Югадо.

Тогда свой восторг по поводу нового шоу выразил представитель Tolkien Estate and Trust, владеющей правами на произведения писателя, Мэтт Галсор.

«Мы очень довольны, что Amazon, который тесно связан с литературой уже долгие годы, примется за новый сериал по «Властелину колец», — отметил он. — У Шерон и ее команды много прекрасных идей, готовых для воплощения на экране».

Об актерском составе проекта точно неизвестно. В то же время звезда трилогии Питера Джексона британский артист Иэн Маккеллен, сыгравший волшебника Гэндальфа, выразил желание вернуться к роли в грядущем сериале.

Уточнялось, что «Властелин колец» будет иметь оригинальный сюжет, который не был описан Толкином ни в одной из книг о Средиземье, а действие будет разворачиваться до событий Братство кольца». В середине мая прошлого года появилась информация, что первый сезон масштабного проекта расскажет о приключениях еще молодого Арагорна. Всего планируется снять пять эпизодов фэнтезийной саги, выход которых запланирован на 2020 год.

По данным СМИ, общий бюджет проекта может достигнуть $1 млрд. В ноябре 2017 года Amazon приобрел права на «Властелина колец» за $250 млн, выиграв торги у своего прямого конкурента Netflix. Затем компания заявила, что готова вложить в его производство $500 млн. Таким образом, будущее шоу имеет все шансы стать самым дорогим сериалом за всю историю.

Интересно, что «Властелин колец» задумывался как прямой конкурент популярного сериала «Игра престолов» американской телевизионной сети HBO. Напомним, премьера первого эпизода заключительного сезона проекта состоится утром 15 апреля по московскому времени.