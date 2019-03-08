Юная рокерша и активность Пелагеи: что произошло на «Голосе»

Ответственную миссию открыть четвертый выпуск шоу «Голос. Дети», который вышел в эфир российского телевидения 7 марта, взяла на себя восьмилетняя Василиса Савкина. Она исполнила первую написанную для Аллы Пугачевой песню под названием «Маэстро». К огромному сожалению девочки ни один из членов жюри к ней не повернулся, но все поднялись на сцену успокаивать малышку. После выступления Василисы зрители несколько минут одаривали ее бурными овациями. Комментируя реакцию зала, Светлана Лобода отметила, что такая поддержка людей — это то, ради чего нужно жить настоящему артисту.

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Девятилетний Андрей Калашов пришел на «Голос» во второй раз: он уже участвовал в пятом сезоне, но не продвинулся дальше слепых прослушиваний. По словам Андрея, его это не сломило, потому что после любых неудач «нужно терпеть и работать». Перед выходом на сцену смышленый мальчик успел провести для ведущих за кулисами мастер-класс по битбоксу.

После блестящего исполнения композиции Эда Ширана «Thinking Out Loud» к Андрею повернулись все члены жюри. Мальчик не стал долго думать и выбрал Валерия Меладзе, аргументировав это тем, что в будущем хочет быть продюсером и композитором.

Кстати, поддержать юного певца на шоу пришла его «невеста» Анастасия Григорьева по прозвищу Редиска, которая не раз появлялась в кадре — за кулисами она заметно переживала за своего избранника, а после выступления выбежала на сцену и подарила ему цветы. Во время общения с жюри ребята стояли в обнимку, а позже Андрей исполнил для Насти песню Алексея Воробьева «Я тебя люблю» и поцеловал в щечку.

После романтического представления на сцену вышла пятилетняя Валерия Несенюк и задорно исполнила детскую песенку Сергея и Татьяны Никитиных «Пони». Милая малышка эмоционально жестикулировала во время выступления — но судьи, к сожалению, этого не видели. На «встречу» с членами жюри, которые повернулись к ней уже после выступления, девочка отреагировала улыбкой и держалась молодцом, не проронив ни капли слезинки.

Следом за ней на сцене появилась десятилетняя Александра Харазьян с песней Эдит Пиаф «Padam… padam...». Тоненькая красавица в стильном берете, белой рубашке и летящей красной юбке напоминала настоящую француженку. Пелагея оказалась в восторге от манеры исполнения Саши и пригласила ее в свою команду. Также наставница отметила не по годам утонченную и женственную натуру девочки.

Далее настала очередь выступления позитивного парня Романа Хихинашвили. Несмотря на плещущую в жизни энергию, Роман выбрал лиричную композицию Сэма Смита «Writing's on the Wall», главную музыкальную тему одного из фильмов о Джеймсе Бонде.

Покорить судей конкурсанта, правда не удалось: они лишь отметили сложность выбранной песни. Тем не менее — Роман не упустил возможности спеть дуэтом с Меладзе и пригласил его на сцену.

Следующей участницей стала Даша Филимонова: перед выходом на сцену девочка призналась, что у нее очень плохое зрение. По словам Даши, в очках ей неудобно, но без них она просто ничего не видит. Несмотря на сложность, юная певица рассказала о своем смелом характере и мечте стать следователем.

На сцену Даша вышла в кожаной куртке и зажигательно исполнила «Маму» группы IOWA. Первой перед энергетикой певицы не устояла Пелагея, а через несколько секунд ее примеру последовал Валерий Меладзе. Но женская солидарность победила, и в команде Пелагеи стало на одного участника больше.

Перед выступлением девятилетний Руслан Закиров заявил, что он храбрый мальчик и не боится темноты. Представ перед зрителями в рубашке с бабочкой, юный исполнитель спел одну из самых известных неаполитанских песен Аниелло Калифано — «Влюбленный солдат». В середине композиции Руслан на секунду остановился и позже признался, что не забыл слова, а заикнулся. В итоге он остался без наставника.

На смену Руслану на сцену вышла бойкая Анастасия Иванова с песней Деми Ловато «Stone Cold». Сильным голосом и чувственным исполнением Настя побудила всех членов жюри повернуться к ней. В результате она выбрала Лободу, которая намекнула на то, что в будущем готова стать продюсером девочки и сделать из нее суперзвезду.

Обладатель редкого имени — семилетний Добрыня Кириенко — в свою очередь рассказал ведущему за кулисами, что он является любителем рок-н ролла. И песню выбрал соответствующую — «Будет светло» Михаила Бублика. Добрыня стал очередным исполнителем, который покорил Пелагею и пришел к ней в команду.

Самая взрослая участница выпуска, 14-летняя Анна Авазнели, исполнила английскую версию песню Бобби Капо «Quisás, quizás, quizás» — «Perhaps, perhaps, perhaps». Артистичная и добрая грузинка по традиции вечера отправилась под крыло Пелагеи.

Последней на сцену вышла маленькая хулиганка Алика Карпенко. Восьмилетняя уроженка Петропавловска-Камчатского рассказала, что она без ума от рока — и выступила перед жюри с песней Ольги Кормухиной «Я падаю в небо». Пелагея отметила, что далеко не всем девочкам в восемь лет идет рок, чего не скажешь об Алике — и позвала в свою команду пятую участницу за вечер. Лобода и Меладзе в четвертом выпуске пригласили к себе по одному исполнителю.