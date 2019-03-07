«Раздай деньги народу»: Шнурову указали на его лицемерие

Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян высказался по поводу свежего стихотворения музыканта Сергея Шнура, в котором тот высмеял волгоградского депутата, назвавшего «тунеядцами и алкашами» тех, кто получает минимальную пенсию.

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«Знаете, Шнуров конечно может сколько угодно писать стихи на злобу дня «в образе», в знаменитом дореволюционном формате «утром в газете вечером в куплете», но, на мой взгляд, это сплошное лицемерие, — заявил Манукян в беседе с ФАН. — Не верю я его стихам и никогда не верил. Дескать — пишет от лица народа.

Это вообще бич нашего времени. Богатые и знаменитые чуть ли не в грудь себя бьют, типа «я свой пацан, я с народом». Если ты не лицемеришь — раздай свои деньги народу, живи с ним его жизнью, и тогда станешь по праву рядом с ним, а пока это только «театр у микрофона».

По мнению Манукяна, это проблема не только деятелей искусства, но также и ряда политиков и чиновников, которые имеют плохое представление о настоящей народной жизни.

«Шнуров вряд ли может говорить от лица народа, — убежден Вадим. — От лица народа может говорить тот, кто зарабатывает 15-30 тысяч рублей в месяц. Вот эти люди реально на своей шкуре чувствуют, чем живет народ».

Он отметил, что депутата, выступившего с речью о пенсионерах-«тунеядцах», уже осудили коллеги.

«Между прочим, на минимальные пенсии живут не только «тунеядцы и алкаши», но еще, к примеру, инвалиды. Моя теща тоже получает минимальную пенсию как инвалид. Ей повезло, у нее есть заботливые дети, но всем ли инвалидам так повезло? Увы, нет, — подчеркнул Манукян. — Так что, думаю, этому депутату следует извиниться перед людьми. Ведь он походя оскорбил миллионы людей, которым и так очень нелегко в жизни пришлось, а их по сути записали в «алкаши и тунеядцы».

Напомним, что поводом для дискуссии стало высказывание волгоградского депутата Гасана Набиева, который на заседании областной думы заявил, что маленькие пенсии выдают только «тунеядцам и алкашам».

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в ответ на это опубликовал в своем инстаграме стихотворение.

«Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев, // Потому как сам из этих самых родом. // Слышал много я, но чтоб такого [ужаса], // Не припомню. Выбранный народом, // Дядя, видимо, уже не помнит жизни. // Кто работает, тот [ничего] не получает, // А при нынешней высокой дешевизне, // Многие питаются отчаянием. // Нет надежды, не на пенсии же ваши, // Полагаться в десять тыщ (здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru»), // И бухают одинокие мамаши, // В фешенебельном районе близ Мытищ», — написал Шнуров.

Позже ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Госдумы Геннадий Онищенко. По его мнению, человек, проработавший всю жизнь и добившийся определенных успехов, имеет право на подобный взгляд.

«Тут непростая история, — сказал парламентарий. — Я бы так сказал: он имеет право на такое высказывание, но не как политик, а как человек, который сам себя сделал, без родственных подпорок, что мы часто наблюдаем с вами сегодня. Тут надо помнить, что он с Кавказа, и учитывать его ментальность. И, если бы он адресовал это заявление только мужчинам, то, на мой взгляд, он имел бы право так ставить вопрос. Но, как политик, он не мог такого говорить».

По мнению Онищенко, проблема заключается в том, что депутат выбрал неудачное место для подобного заявления: как представитель законодательной власти он не имеет права озвучивать такую позицию.

«У кого-то просто нет соответствующих способностей, кто-то не может тяжело работать по здоровью, это касается и женщин, к которым уроженцу Кавказа вообще не положено обращаться в таком тоне. Он ведь представляет государственную власть и должен как политик понимать, что сегодня просто нет достаточного количества рабочих мест, которые нужно создавать, и особенно это касается бюджетников», — подчеркнул он.