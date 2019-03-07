«Он ждал меня»: как умирал отец Андрея Малахова

Телеведущий Андрей Малахов побывал в студии программы «Судьба человека», где рассказал о трагедии, которая произошла в его семье в марте 2006 года. В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым Малахов рассказал, как прощался с умирающим отцом, в ожидании смерти которого он молился.

«Я был в командировке в Австралии, мы тогда открывали вещание там. Мне позвонили и сказали, что он попал в больницу. Я вылетел в Москву, из Москвы — в Мурманск. Я приехал в больницу, он уже был в коме, но аппарат показывал, что он дышит. — поведал шоумен. — Мы вызвали священника. Я продолжал с ним разговаривать. Мы начали читать молитвы, и в эту секунду было видно, как кривая остановилась».

После столь откровенного рассказа Андрей обратился к зрителям с просьбой как можно чаще навещать родителей, «чтобы потом не было больно». Телеведущий признался что, в тот момент, когда его отец скончался, он многое осознал.

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«У меня было ощущение, что он правда ждал меня. В этот момент я понял, что нужно стараться сделать как можно больше добрых дел, потому что все, что осталось после отца в больнице, — это его крестик, очки, расческа и зубная щетка. Такие мгновения показывают тебе, что, в сущности, все происходящее вокруг нас, честно говоря, такая пыль», — приводит слова Малахова «Дни.Ru».

Как известно, в ноябре 2017 года Андрей Малахов сам впервые стал отцом. Шоумен признавался, что это очень долгожданный ребенок и для него было огромным счастьем рассказать о его рождении матери Людмиле Николаевне. В то же время телеведущему очень горько, что его отец Николай Дмитриевич не дожил до этого момента.

Стоит отметить, что на долю телеведущего выпало немало печалей, связанных и с его профессиональной деятельностью. Так, в ноябре прошлого года его передаче «Прямой эфир» угрожало закрытие. Тогда была создана петиция, авторы которой требовали законодательно запретить программу Малахова и другие подобные. Авторы прошения хотели привлечь внимание к тому, что такого рода передачи ведут к деградации и развращению общества, и утверждали, что в этой ситуации нужны кардинальные меры.

«Подобные передачи разрушают семейные традиционные ценности, которые заложены в русском народе генетически. Участниками программ становятся люди, откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику и получающие огромные деньги от телеканалов. Это смотрят наши дети», — гласил текст обращения.

Идею поддержали многие известные люди страны, в их числе актриса Мария Шукшина, которая узнала об инициативе от своего подписчика в соцсети и сразу же согласилась оставить свой голос.

«Спасибо за этот крик души!!! Я подписываю!» — написала актриса.

Как известно, Шукшина уже давно находится в конфронтации с программой «Прямой эфир» и ее ведущим. Причиной тому стало пристальное внимание передачи к проблемам в семье актрисы. Так, молодая женщина Фрейя Зильбер, родившая ребенка от ее сына Марка Касаткина, часто становилась гостьей ток-шоу и весьма агрессивно высказывалась о актрисе и ее сыне. После одного из эфиров, в котором приняла участие несостоявшаяся невестка Марии, в своем инстаграме актриса опубликовала стихотворение Анны Ахматовой «Уединение», которое начиналось со строк: «Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен…». Поклонники сразу же предположили, что с помощью этих строк артистка высказала свою позицию относительно скандальной истории.

Ранее в «Прямом эфире» супруга шоумена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович избила свою дочь, которую после потребовалась госпитализация. Существует мнение, что именно после этого выпуска над передачей стали сгущаться тучи.

К движению против подобного телевизионного формата присоединился также член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.

«Для меня является настоящей загадкой долгожительство программы «Прямой эфир» в ее нынешнем виде на главном государственном канале страны. Это шоу по сути сегодня выглядит как «Дом-2» для взрослых. Даже «Дом-2» теперь выходит в ночное время, а «Прямой эфир» все так же показывают в прайм-тайм. И это для меня является дикостью», — цитирует его ТВЦ.