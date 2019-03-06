Перестали скрывать? Собчак и Богомолова застукали в Праге

В сеть попали фотографии, на которых неприметно одетые журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов везут тележку с багажом в пражском аэропорту. По информации издания Super.ru, российские знаменитости, которым в СМИ приписывают романтические отношения, также приобрели в магазине в аэропорту алкоголь.

Согласно папарацци, предполагаемые любовники летели в Санкт-Петербург бизнес-классом, где телеведущую ждал модный показ ее подруги — дизайнера Ульяны Сергеенко. Позже в прессе было опубликовано видео, смонтированное из фотографий возможной пары, разбавленное изображениями супруга Собчак — актера Максима Виторгана.

Известно, что он в настоящее время находится в Москве, где занимается постановкой нового спектакля. Был ли артист осведомлен о путешествии супруги за границу в компании Константина, неизвестно.

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Буквально на днях Виторган сорвался на подписчиков своего инстаграма, которые последнее время одолевают его советами, насмешками и упреками касаемо ситуации с супругой. Особенно артист, похоже, возмутился из-за обвинений в том, что он якобы «разыграл» публичный конфликт с Собчак ради пиара.

«Как же так можно? За бабло можно все? Изобразить обманутого мужа, чтобы пришли на спектакль, а Ксюше заплатили на телевидении. Низко и стыдно. И зубы, которые изменили речь, не дают улыбнуться нормально… У Вас что-то свое вообще осталось, или вы только выполняете указания Ксении Анатольевны? Имидж ничто, жажда все?» — цитирует одного из комментаторов Виторгана «Дни.Ru».

Возмутившись такой фамильярностью, артист в резкой форме ответил незнакомцу из интернета.

«Какое это «все» дает вам моральное право лезть ко мне со своим мнением о моей личной жизни? В тот момент, когда вам хочется писать, вы же не делаете это в штаны и не спускаете их при всех, правильно? Вы терпите. Так с чего вы решили, что с этим процессом вы не должны терпеть? — написал разъяренный актер.

— Идите на форумы тех изданий, где вы читаете про меня всякую ерунду, и испражняйтесь там своим мнением на здоровье. Чего вы ко мне-то претесь с ним? Я не прошу лезть в мою личную жизнь. Я говорю: лезете со своими суждениями по этому поводу? Идите лесом со всем уважением».

Подобный выпад Виторгана, естественно, не смог сдержать поток негативных комментариев в его адрес. Более того, он только подкинул дров в постепенно угасающий скандал с предполагаемым романом Собчак и Богомолова.

Стоит отметить, что до некоторых подписчиков актеру все же удалось достучаться — проникнувшись гневной речью артиста, часть из них в итоге встала на его сторону: «Максим, скажите, что это слухи, что вы развелись с Ксюшей...», «Максим! Выглядишь великолепно. Не грусти и не переживай, она стерва и не достойна тебя, а у тебя все еще будет», «Ксюша не для семьи... У нее другие цели и задачи! У каждого своя дорога».

Ранее слухи о романе телеведущей и театрального режиссера прокомментировала бывшая супруга Богомолова — актриса Дарья Мороз. В интервью телеграм-каналу «Антиглянец» она решительно заявила, что обсуждать личную жизнь экс-супруга не собирается.

«Что касается личной жизни каждого, мы ее не обсуждаем и не комментируем — это личное дело его и мое», — подчеркнула Мороз.

Вместе с тем, актриса официально подтвердила, что они разведены с Константином — долгое время бывшим супругам удавалось сохранить в тайне свою семейную ситуацию, время от времени они даже публиковали совместные фотографии. «Мы с Костей, как и все адекватные люди, не любим вмешательства в личную жизнь. Поэтому никогда не афишировали, но и не скрывали специально, что давно официально разведены и еще дольше не вместе. Не углубляясь в детали. Это факт. Как и то, что несмотря на это, мы все это время продолжали воспитывать дочку, общаясь в ежедневном режиме и работать вместе», — поделилась Мороз.

Кроме того, она рассказала о том, что развод никак не повлиял на их творческое сотрудничество — она как и прежде задействована в некоторых проектах теперь уже бывшего мужа.