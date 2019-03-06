Плач Ярославны? Новый поворот в скандале с секс-культом

Американский певец Ар Келли (полное имя — Роберт Сильвестр Келли), называемый в СМИ «организатором секс-культа», опроверг все вменяемые ему преступления сексуального характера в интервью телеканалу CBS. На вопрос телеведущей, утверждает ли он, что никогда не насиловал несовершеннолетних, музыкант заявил: «Это все ложь, слухи. Будь то старые слухи, новые слухи, будущие слухи, это все неправда». Вместе с тем 52-летний артист назвал «глупостью» заявления о том, что он якобы запирал у себя дома девушек против их воли.

«Зачем бы я стал? Это такая глупость. Просто включите сознание, как глупо было бы мне, человеку, который через многое прошел, держать у себя девочек против воли, не выпускать их, не давать им еды. Я не делал ничего подобного, и я буду бороться за свою жизнь», — сказал Роберт, не сдерживая слезы.

Реклама

Напомним, что в середине февраля знаменитый адвокат Майкл Авенатти обвинил Ар Келли в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней, предоставив в доказательство этого 42-минутное видео эротического содержания, на котором, предположительно, запечатлен музыкант. В беседе с The Hollywood Reporter Авенатти рассказал, что его клиент, предпочитающий оставаться неизвестным, работал на певца и много раз встречал девушку, изображенную на видео. Сама видеозапись была передана прокурору округа Кук города Чикаго штата Иллинойс Ким Фокс.

«Отвечая на запросы прессы, приложенный текст относится к нашей работе по делу Ар Келли, включая обнаружение новых ключевых видеодоказательств, подтверждающих его вину, — написал адвокат в своем твиттере. — Мы будем продолжать неустанно работать, чтобы этот «хищник» предстал перед судом».

Правозащитник также подчеркнул, что на записи Келли совершает сексуальные действия в отношении 14-летней девочки, что добавляет к делу обвинение в педофилии.

Отметим, что имя Авенатти уже не раз фигурировало в громких скандалах. К примеру, он является представителем порноактрисы Сторми Дэниэлс в громком процессе против президента США Дональда Трампа. В марте прошлого года адвокат подал иск от имени девушки, пытаясь аннулировать подписанное Дэниэлс соглашение о неразглашении 2016 года, которое касалось предполагаемого романа с Трампом в 2006-м.

Что касается Ар Келли, то несмотря на представленные обвинения, его адвокат Стивен Гринберг настаивает на том, что певец не принимал участия в представленном видео — и в любых других незаконных действиях.

«Господин Келли отрицает, что он занимался какими-либо незаконными действиями. Он хотел бы иметь возможность продолжать писать, петь, продюсировать и выступать. К сожалению, в результате документального фильма, претензии по которому были опровергнуты, в глазах общественности он по-прежнему остался виновным», — заявил Гринберг.

К слову, адвокат Келли уже несколько лет защищает исполнителя в делах по обвинению в противозаконных сексуальных действиях с участием женщин и несовершеннолетних девушек.

«Мы никому не сообщали о какой-либо новой информации, равно как и правоохранительные органы не связывались с нами», — возмутился правозащитник.

На представленном стороной обвинения видео обнаженный мужчина, внешне похожий на Келли, совершает несколько половых актов с девушкой, точный возраст которой по видео определить невозможно. Поводом к новому обвинению музыканта в педофилии стали прозвучавшие в записи слова девушки, назвавшей свои части тела «14-летними».

По словам юриста, «случайно обнаруженная лента» ранее не предоставлялась в суде как доказательство по обвинению Келли в педофилии и сексуальных действиях. Авенатти заявил, что его клиент предоставил видео позже, во время долгого расследования. Он также отметил, что не может объяснить, почему его информатор не поделился записью с правоохранительными органами ранее.