Башарову — бойкот: за избиение жены актера выживают со сцены

В результате скандала вокруг актера и телеведущего Марата Башарова, якобы сломавшего нос своей жене Елизавете, был сорван спектакль «Любовь@.ру». Обвиненный в домашнем насилии артист исполнял в комедии главную роль, что стало причиной отказа зрителей от покупки билетов — из 1,5 тыс. было продано только 49. Постановка должна была состояться 26 февраля в минском театре Терезы Дуровой, передает «Пятый канал».

Реклама

Из-за громкого инцидента Башаров столкнулся с серьезными трудностями на работе: продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили заменить его на Сергея Астахова, который уже активно учит новую роль.

«Странно, когда любимый актер в ваших глазах всегда был представителем мужественности, силы, вы были если не влюблены, то восхищались им. И вдруг вы узнаете, что в жизни он совершенно другой человек. Разумеется, это очень неприятно. Я понимаю тех людей, которые сейчас не хотят идти смотреть на Марата», — отметил Астахов.

Башарова также могут уволить из популярного проекта «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Сообщается, что продюсеры еще не приняли окончательное решение о завершении работы с ведущим, который сотрудничал с ними около десяти лет.

Узнав о предстоящем разводе с женой, Башаров прилетел к ней в Таиланд. После нанесенных супругом побоев женщина вместе с сыном Марселем отправилась туда восстанавливать силы. В начале марта артист поделился с подписчиками видеозаписью, на которой он проводит время со своим ребенком.

«Мы покупаем мороженое! Всей желтой прессе хотим сказать, что в нашей семье все прекрасно!» — сказал Башаров в конце ролика.

По словам брата Елизаветы Федора Шевыркова, в декабре прошлого года Башаров ударил супругу, после чего она вместе с матерью провела ночь в травмпункте. Врачи диагностировали у женщины закрытый перелом носа, что подтверждает опубликованная в сети фотография справки из Химкинской больницы, сообщает kp.ru.

Ранее независимый юрист Александр Разумовский обвинил супругу актера в шантаже.

«Сейчас жена Башарова в выигрышном положении. Она была избита, чему есть доказательства — побои зафиксированы в больнице. Не пошла в полицию, но, по сути, собрала на него компромат. И может ставить ему условия. Он под статьей ходит, — считает Разумовский. — Жена его в каком-то смысле шантажирует. Это громкое слово, но, по сути, это так. Ее требования будут справедливы. И даже в правах на ребенка у нее преимущества. Елизавета может давить на то, что Марат может быть агрессивным, не контролировать себя — раз ее бил, то может быть опасен».

В конце февраля супруга Башарова удаленно подала заявление о расторжении брака, которое было официально зарегистрировано в Бабушкинском суде Москвы. Актер признался, что был шокирован неожиданной для него новостью.

«Ну почему я узнаю о нас из интернета? Ура! Ничего не скажешь! Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова», — написал он в фейсбуке, но вскоре удалил эту публикацию.

В декабре 2018 года в прессе появились сообщения об избиении пьяным Башаровым своей супруги, после которого она попала в больницу. Вскоре ее брат Федор подтвердил слухи и добавил, что актер не в первый раз поднял на жену руку в нетрезвом состоянии. Позднее она писала в соцсети, что до последнего верила в исправление мужа ради ребенка, но ее сломанный нос стал последней каплей.

«Я свято верила, что любовь может все изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить», — писала Елизавета.