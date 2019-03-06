«Я тебе кадык вырву»: Гордона грозят убить после интервью Дудю

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал в своем видеоблоге обращение, в котором рассказал об угрозах своей жизни после недавнего интервью одному из украинских сетевых изданий, где он заявил о неприязни к лидеру украинских националистов Степану Бандере.

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«Накануне президентских выборов у нас в Украине, во-первых, в связи с весной обострилась шизофрения у многих политиков, во-вторых — подняли головы те, кто привык в переломные моменты украинской истории подбрасывать поленья в костер», — сказал Гордон, обращаясь к своим зрителям.

Журналист продемонстрировал публикацию в фейсбуке члена украинской партии «Свобода» Ирины Фарион, которую он назвал «известной в узких кругах сумасшедшей». В своем аккаунте Фарион написала, что такими, как Гордон, «мало пренебрегать», и назвала его врагом.

«Этой падали надо создавать невыносимые условия для существования. Это проклятие страны. Эта гадина мерзкая остатками своего вытекшего мозга панически боится основных условий освобождения и силы Украины: пробуждения и постижения национального исторического и языкового сознания», — заявила Фарион.

Она также назвала целью своих сторонников «полную бандеризацию страны» и пожелала Гордону умереть «в диких муках». В ответ на это журналист сказал, что «никогда не воюет с женщинами», однако подчеркнул, что не может в данном случае назвать свою оппонентку женщиной.

Он предположил, что Фарион является либо психически больной, либо агентом российских спецслужб. В первом случае, по его мнению, ее необходимо поместить «в соответствующее заведение».

«Я предлагал публично несколько раз пройти этой даме освидетельствование, во-первых, у доктора, во-вторых – на детекторе лжи, чтобы я находился тоже с ней рядом и мне задавали те же вопросы, что и ей», — отметил он.

По словам телеведущего, у него есть к ней только один вопрос — является ли она агентом российских спецслужб. Он обратил внимание, что вместо помощи стране и борьбы с внешним врагом Фарион «подзуживает и стравливает» украинцев по национальным, конфессиональным и языковым признакам.

После этого Гордон продемонстрировал своим подписчикам запись в фейсбуке заместителя председателя Кировоградского областного совета Игоря Степуры, разместившего его фотографию с подписью:

«Надо, чтобы оно сдохло. Вслед за [журналистом Олесем] Бузиной».

По словам телеведущего, Фарион в комментариях к записи написала, что Бузина «заждался» Гордона. Журналист обратился напрямую к Степуре, пригрозив вырвать тому кадык, если политик попадется ему на глаза.

«Ты кому сказал сдохнуть, мне сказал сдохнуть? Приедь сюда, скажи мне в глаза это, если у тебя смелости хватит», — сказал Гордон, глядя прямо в камеру.

Он также заявил, что направит письмо, в котором изложит все вышесказанное, генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, главе СБУ Василию Грицаку и министру внутренних дел страны Арсену Авакову.

«Я требую от всех руководителей силовых структур немедленной реакции на призывы меня убить со стороны Ирины Фарион и Игоря Степуры», — сказал Гордон.

Помимо этого, он обратился к действующему президенту страны Петру Порошенку с требованием дать «адекватную оценку» сложившейся ситуации. Также Гордон потребовал от кандидата на пост президента страны от партии «Свобода» Руслана Кошулинского немедленно отреагировать, исключить Фарион из своих рядов или сняться с выборов.

«На хрена Украине такие президенты, если в их рядах наиболее активные члены занимаются призывами к убийствам людей?» — возмутился журналист.

Он также рассказал о своих друзьях из России, «многие из которых не являются обдолбанными государственной российской пропагандой», и об их возмущении в связи с тем, что украинские власти могут безнаказанно позволять подобные высказывания в публичном пространстве. Вопрос о допустимости происходящего Гордон переадресовал руководству страны. В конце своего обращения он пообещал, что не успокоится, пока не получит ответы на свои вопросы.