Зеленский — кукла Коломойского? Олигарх раскрыл карты

Украинский миллиардер Игорь Коломойский заявил, что кандидата в президенты страны Владимира Зеленского можно назвать «символом смены поколений». Владелец телеканала «1+1», с которым активно сотрудничает шоумен, публично поддержал его в интервью корреспонденту «Би-би-си».

«Для меня Зеленский — это не персоналия, это некий символ. Символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских», — отметил Коломойский.

При этом сам шоумен в той же беседе опроверг слухи о продвижении олигархом его кандидатуры. «Во-первых, это неправда. Я никакая не игрушка в руках Коломойского. Все мы перед законом равны — будь то человек, будь то олигарх или крупнейший бизнесмен. Если кто-то что-то украл и это доказано правоохранительными органами, этот человек обязан вернуть. Никто ничего закрывать не будет», — отметил Зеленский.

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Известно, что студия «Квартал 95», основанная артистом, является поставщиком большого количества шоу, транслируемых на телеканале олигарха: это «Новогодние огоньки», «Вечерний квартал», «Танцы со звездами», «Рассмеши комика», «Лига смеха» и другие.

Согласно данным прессы, Коломойский спонсирует кандидатов Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко для создания конкуренции главе Украины Петру Порошенко.

Ранее заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Олег Гладковский заявил, что представители штаба Коломойского распространяют компромат против действующего президента. Гладковский считает, что расследование о коррупции в оборонной отрасли Украины, которое появилось в СМИ в конце февраля, выгодно только им.

«Когда прошла эта безосновательная и абсурдная информация, то все кандидаты штаба — я называю его штабом Коломойского, где есть и Зеленский, и Тимошенко — начали эту чушь разносить. Это был удар не по мне, а удар по президенту Украины», — сказал Гладковский.

Американцы сравнили подавшегося в президенты Украины шоумена с главой США 1981-1989 годов, республиканцем Рональдом Рейганом, который также пришел в политику из шоу-бизнеса. На это отреагировал бывший посол США в Украине и директор Евразийского Центра Атлантического совета Джон Хербст. По его словам, Рейган был вовлечен в политику и ранее.

«Он был активным в профсоюзной политике с гильдией актеров во время периода Маккарти. Это было для него важным опытом. К тому же он был губернатором Калифорнии. Он был опытным политиком, хорошо разбирался в проблемах , хотя его критики тогда говорили, что он некомпетентен. Их нельзя сравнивать — Рейгана и Зеленского», — отметил Хербст.

Против шоумена оказалась настроена представительница политической партии «Свобода» Ирина Фарион. Она назвала избирателей Зеленского дебилами, используя нецензурные выражения.

«Уровень поддержки этого шута — это коэффициент дебилов в стране. Так на выборах мы получим их перепись — и это прекрасно», — написала она в фейсбуке.

Ранее Зеленский рассказал о размещении прослушивающих устройств в здании офиса, в котором участники студии «Квартал 95» пишут сценарии для новых передач. В эфире телеканала «1+1» комик предположил, что сотрудникам Службы безопасности Украины понравились его шутки — и это послужило поводом для «подслушивания». Шоумен добавил, что его беспокоит вмешательство в личную жизнь и напрасная трата времени сотрудников государственных служб.

По данным последнего опроса общественного мнения об уровне поддержки кандидатов в президенты Украины, проведенного социологической группой «Рейтинг» с 19 по 28 февраля, на второй тур выборов президента Украины претендуют три кандидата. На первом месте уверенно идет шоумен Зеленский, за которого готовы проголосовать 17% от всех опрошенных респондентов, за ним следуют действующий президент Петр Порошенко (11,3%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (11%). С момента объявления Зеленским о своем участии в выборах его рейтинг неизменно рос. Шоумен до сих пор остается единственным кандидатом, чей уровень поддержки во всех соцопросах превышает 15%.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. За пост лидера страны будут бороться 44 кандидата, что стало рекордным количеством для государства.