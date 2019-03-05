«Люди Икс: Темный Феникс», «Дамбо» и другие трейлеры недели

«Люди Икс: Темный Феникс» (Dark Phoenix); Саймон Кинберг

В новом трейлере «Темного Феникса» прослеживается намек на разрушительные способности Джин Грей, внутри которой кроется сумасшедшая сила. Двенадцатый фильм киносерии «Люди Икс», автором сценария и режиссером которого стал Саймон Кинберг, расскажет о юности и становлении супергероини, невероятные возможности которой превращают ее в Темного Феникса. Центрального персонажа, к слову, сыграла Софи Тернер, завоевавшая мировую известность благодаря роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов». Выход фильма в российский прокат запланирован на 6 июня 2019 года.

Мировая премьера игрового ремейка одноименного мультфильма «Дамбо», снятого знаменитым режиссером Тимом Бертоном, состоится уже в конце марта. Новый трейлер с песней «Baby Mine» в трогательном исполнении канадской инди-рок-группы Arcade Fire подогревает нетерпение фанатов Бертона увидеть его адаптацию диснеевской классики в кино. Любопытно, что в далеких 1970-х режиссер работал мультипликатором в Disney, но был уволен из-за слишком нестандартного мышления, которое в будущем сделало его великим. Это в свою очередь побудило гиганта развлекательной индустрии позвать Бертона обратно.

Опубликован очередной трейлер седьмого фильма расширенной вселенной DС — фантастического боевика «Шазам», премьера которого состоится в России в начале апреля. Интересно, что комикс, послуживший основой для очередного супергеройского фильма, был создан писателем Биллом Паркелом и художником Чарльзом Беком аж в 1939 году, причем назывался тогда персонаж Капитаном Марвел. Выходит, что история многолетней выдержки о сообразительном подростке, который благодаря толике магии обретает невероятные способности, актуальна до сих пор.

«Джей и молчаливый Боб»: Перезагрузка (Jay and Silent Bob Reboot); Кевин Смит

Режиссер Кевин Смит сообщил о работе над прямым продолжением своей комедии «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар», вышедшей в 2001 году. В первой части фильма персонажи вымышленной вселенной View Askewniverse, одного из которых сыграл сам Смит, пытались покорить Голливуд. Впервые Джей и молчаливый Боб появились на экранах в 1994 году в «Клерках». Любопытно, что еще в середине нулевых все тот же Смит заявлял об уходе персонажей из кино, потому что сам он «стар и слаб» для этого. А спустя 13 лет нарушил слово и опубликовал на своем канале в YouTube ролик «Дорога к перезагрузке: глава первая».

«Мстители: Финал» (Avengers: Endgame); Энтони и Джо Руссо

За два месяца до премьеры последних «Мстителей» зрителей решили привлечь трейлером в формате IMAX, более детально и объемно передающим изображение и звук. В новой экранизации комиксов Marvel вселенную спасает та же команда супергероев — Тони Старк (Роберт Дауни мл.), Тор (Крис Хемсворт), Халк (Марк Руффало), Капитан Америка (Крис Эванс), Черная вдова (Скарлетт Йоханссон) и прочие полюбившиеся зрителям персонажи.

Вышел новый трейлер продолжения комикс- и кинофраншизы «Хеллбой», созданной Майком Миньолой в 1993 году. Первый фильм серии — «Хеллбой: Герой из пекла» — вышел в 2004 году, а в 2008-м появилось его продолжение — «Хеллбой 2: Золотая армия». В обеих лентах Хеллбоя сыграл Рон Перлман, но в этот раз его заменил звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор. Роль главного противника супергероя досталась Милле Йовович.

Социальная драма Эмилио Эстевеса рассказывает об общественной библиотеке в Цинциннати, которая превращается в ночлежку для бродяг, маргиналов и психически больных людей. Сотрудники заведения из сострадания помогают нуждающимся людям, вызывая недовольство представителей правопорядка. Эстевес также принял участие в съемках «Общественной библиотеки» как актер. Вместе с ним в драме сыграли Алек Болдуин, Джена Мэлоун, Кристиан Слейтер, Габриель Юнион и другие. Премьера фильма состоялась еще в прошлом году на кинофестивале в Санта-Барбаре, а в американский прокат он выйдет 5 апреля 2019 года.