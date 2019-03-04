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«Это убийство»: сенсация в деле «беременной» от Киркорова

Наследство «беременной» от Киркорова достанется ее сокамернице

«Беременная» от Киркорова Светлана Сафиева оставила все свое наследство бывшей сокамернице из Берлина. Так, по крайней мере, заявила сама жительница Германии в ходе передачи «Прямой эфир». Кроме того, новоявленная приятельница Сафиевой убеждена, что ее подруга была убита.

В сети появились новые подробности загадочной истории москвички Светланы Сафиевой, скончавшейся минувшей зимой на 54-м году жизни. Известность женщине принесли публичные заверения, что она якобы ждет тройню от певца Филиппа Киркорова. По информации СМИ, Сафиева также готовилась к продаже своей элитной московской квартиры, стоимость которой оценивается примерно в $10 млн.

Сообщается, что родные дети Светланы сразу после смерти матери стали искать документы на ее квартиру. По слухам, именно наследники настаивали на продаже недвижимости. Незадолго до трагедии Сафиева записала видеообращение, в котором поделилась опасением, что после сделки по продаже квартиры ее могут убить, упомянув при этом имя своего сына.

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В ходе передачи «Прямой эфир» внезапно объявилась новая претендентка на наследство Светланы с завещанием в руках. Согласно 62-летней жительнице Берлина, прибывшей в Москву «по делам», все, чем владела Сафиева, теперь принадлежит ей. Оказалось, что Сафиева и берлинка познакомились в федеральной тюрьме Лос-Анджелеса. По словам самопровозглашенной наследницы, она была арестована в 2011 году и готовилась к депортации в Германию.

«Меня посадили в ту же камеру, где сидела Светлана. Ее арестовали немного раньше», — приводит слова женщины «Телепрограмма». Она также пояснила, что за проведенный вместе месяц они подружились.

Кроме того, жительница Германии рассказала, что уже успела побывать на могиле своей подруги, и выразила желание в будущем перезахоронить женщину, чтобы ее тело покоилось рядом с близкими. Приятельница покойной при этом убеждена, что ее подруга была убита.

«Я считаю, что это убийство, потому что даже это видео (на котором Светлана говорит об угрозе ее жизни — «Газета.Ru») является значимым для того, чтобы начать расследование. Это видео говорит о том, что ее пытались убить», — пояснила женщина.

Позже в студии появились племянница Светланы и удочеренная ею девушка. По их словам, они впервые видят подругу из Германии. Участницы шоу не поверили в то, что их родственница могла указать в завещании чужого человека.

«Большую часть наследства я распределю на благотворительные цели», — заявила новоявленная претендентка.

Она убеждена, что родные дети, а также другие родственники Сафиевой не достойны получить наследство, поскольку они об усопшей совсем не заботились. Согласно бывшей сокамернице покойной, завещание она написала в тюрьме, где имелись компьютеры. Эта информация, впрочем, смутила племянницу — она подчеркнула, что ее тетя не умела обращаться с подобной техникой и для нее якобы было сложно даже отправить электронное письмо.

Женщина с этими словами родственницы не согласилась, парировав, что Сафиева умела пользоваться компьютером и напечатала завещание. В конце эфира в студию пришел эксперт по поведению человека Денис Давыдов, который всю передачу следил за тем, как вела себя самопровозглашенная наследница, чтобы понять, где она говорит правду, а где — лжет.

«Конечно, сидели вместе в тюрьме и происходило общение. Она здесь нисколько не кривила душой. Меня заинтересовало то, что общение между ними было на уровне приятельского, как если бы они были соседями по двору», — заявил эксперт. Однако ему не удалось определить, говорит ли женщина правду по поводу завещания. Она же в свою очередь отказалась открыть конверт с документом на публике.

«Подлинник завещания находится у немецкого нотариуса. Он и будет проводить все официальные действия с ним», — заключила жительница Берлина.

Напомним, что в прошлом году Светлана Сафиева пыталась убедить всю страну, что у нее был роман с артистом Филиппом Киркоровым, однако вскоре выяснилось, что это не было правдой. По словам родственников женщины, у нее начались проблемы со здоровьем и психикой после смерти супруга.