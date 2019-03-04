«Это убийство»: сенсация в деле «беременной» от Киркорова

В сети появились новые подробности загадочной истории москвички Светланы Сафиевой, скончавшейся минувшей зимой на 54-м году жизни. Известность женщине принесли публичные заверения, что она якобы ждет тройню от певца Филиппа Киркорова. По информации СМИ, Сафиева также готовилась к продаже своей элитной московской квартиры, стоимость которой оценивается примерно в $10 млн.

Сообщается, что родные дети Светланы сразу после смерти матери стали искать документы на ее квартиру. По слухам, именно наследники настаивали на продаже недвижимости. Незадолго до трагедии Сафиева записала видеообращение, в котором поделилась опасением, что после сделки по продаже квартиры ее могут убить, упомянув при этом имя своего сына.

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В ходе передачи «Прямой эфир» внезапно объявилась новая претендентка на наследство Светланы с завещанием в руках. Согласно 62-летней жительнице Берлина, прибывшей в Москву «по делам», все, чем владела Сафиева, теперь принадлежит ей. Оказалось, что Сафиева и берлинка познакомились в федеральной тюрьме Лос-Анджелеса. По словам самопровозглашенной наследницы, она была арестована в 2011 году и готовилась к депортации в Германию.

«Меня посадили в ту же камеру, где сидела Светлана. Ее арестовали немного раньше», — приводит слова женщины «Телепрограмма». Она также пояснила, что за проведенный вместе месяц они подружились.

Кроме того, жительница Германии рассказала, что уже успела побывать на могиле своей подруги, и выразила желание в будущем перезахоронить женщину, чтобы ее тело покоилось рядом с близкими. Приятельница покойной при этом убеждена, что ее подруга была убита.

«Я считаю, что это убийство, потому что даже это видео (на котором Светлана говорит об угрозе ее жизни — «Газета.Ru») является значимым для того, чтобы начать расследование. Это видео говорит о том, что ее пытались убить», — пояснила женщина.

Позже в студии появились племянница Светланы и удочеренная ею девушка. По их словам, они впервые видят подругу из Германии. Участницы шоу не поверили в то, что их родственница могла указать в завещании чужого человека.

«Большую часть наследства я распределю на благотворительные цели», — заявила новоявленная претендентка.

Она убеждена, что родные дети, а также другие родственники Сафиевой не достойны получить наследство, поскольку они об усопшей совсем не заботились. Согласно бывшей сокамернице покойной, завещание она написала в тюрьме, где имелись компьютеры. Эта информация, впрочем, смутила племянницу — она подчеркнула, что ее тетя не умела обращаться с подобной техникой и для нее якобы было сложно даже отправить электронное письмо.

Женщина с этими словами родственницы не согласилась, парировав, что Сафиева умела пользоваться компьютером и напечатала завещание. В конце эфира в студию пришел эксперт по поведению человека Денис Давыдов, который всю передачу следил за тем, как вела себя самопровозглашенная наследница, чтобы понять, где она говорит правду, а где — лжет.

«Конечно, сидели вместе в тюрьме и происходило общение. Она здесь нисколько не кривила душой. Меня заинтересовало то, что общение между ними было на уровне приятельского, как если бы они были соседями по двору», — заявил эксперт. Однако ему не удалось определить, говорит ли женщина правду по поводу завещания. Она же в свою очередь отказалась открыть конверт с документом на публике.

«Подлинник завещания находится у немецкого нотариуса. Он и будет проводить все официальные действия с ним», — заключила жительница Берлина.

Напомним, что в прошлом году Светлана Сафиева пыталась убедить всю страну, что у нее был роман с артистом Филиппом Киркоровым, однако вскоре выяснилось, что это не было правдой. По словам родственников женщины, у нее начались проблемы со здоровьем и психикой после смерти супруга.