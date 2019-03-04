Штраф за дружбу: Тимати заплатит избившему DJ Smash депутату

В соответствии с решением Мещанского суда Москвы рэпер Тимур Юнусов, выступающий под псевдонимом Тимати, должен будет выплатить 30 тыc. рублей за оскорбление бывшего депутата парламента Пермского края Александра Телепнева, который ранее избил музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Согласно СМИ, в феврале 2018 года Телепнев вместе со своим другом Сергеем Ванкевичем избили в одном из пермских ночных клубов Ширмана, которого затем доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом челюсти. После этого Юнусов записал видеообращение из больничной палаты артиста, которое опубликовал в своем инстаграме.

В связи с тем, что экс-депутат счел ряд высказываний Юнусова оскорбительными, он обратился в суд с требованием о взыскании 500 тыс. рублей с рэпера за нанесенный моральный вред. Помимо того, что решением суда артиста обязали выплатить часть суммы, он также должен будет удалить видеоролик, о котором идет речь, в течение трех суток с момента вступления в силу законного постановления суда.

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В июле Телепнев и Ванкевич были приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Судья Александр Симанов признал их обоих виновными в нанесении умышленного вреда здоровью Ширмана из хулиганских побуждений.

Несмотря на то, что суд не удовлетворил просьбу старшей помощницы пермского прокурора Анастасии Мамошиной о трех с половиной годах лишения свободы в качестве приговора, Ширман подчеркнул, что его удовлетворило решение суда, и поблагодарил всех за поддержку.

Отдельно он поблагодарил Юнусова за «неоценимый вклад». Он выразил уверенность, что произошедшее даст осознать неизбежность наказания за подобные поступки, невзирая на богатство и социальный статус тех, кто их совершает.

В соответствии с показаниями, которые дал Ширман, во время мероприятия в ночном клубе Перми Ванкевич попросил его сфотографироваться вместе для селфи. После повторной просьбы и отказа со стороны артиста Ванкевич схватил его за шею и повалил на пол вместе с собой. После этого Телепнев нанес удары попытавшемуся подняться артисту в висок и челюсть. Вместе с Ванкевичем он принялся избивать Ширмана ногами, когда тот вновь упал на пол.

Пока артист находился в больнице, его среди прочих навестил Юнусов — там же он и записал видеообращение. В ролике рэпер назвал бывшего депутата и его друга виновными в произошедшем. За публикацией видео последовало возбуждение против него уголовного дела.

В ходе рассмотрения инцидента в суде обвиняемые частично признали свою вину, но оспорили квалификацию самого дела. Они заявили, что не руководствовались хулиганскими побуждениями при нападении на артиста. Адвокаты указали, что Ванкевич также получил травмы во время драки, а Телепнев пытался его защитить.

Кроме того, представители нападавших обратили внимание на тот факт, что Ванкевич на протяжении пяти лет был знаком с Ширманом и помогал ему с организацией концертов. По их словам, после отказа в повторном селфи Ванкевича ударил один из людей из окружения артиста, а тот, падая, «инстинктивно» схватился за Ширмана. Однако суд не счел эти доводы убедительными. В последнем слове Телепнев выразил беспокойство в связи с тем, что отбытие реального срока помешает ему заботиться о своих детях, а Ванкевич заявил, что сожалеет в связи с тем, какие последствия имели его действия.

Отметив роль правоохранительных и судебных органов в вынесении объективного решения по своему делу, Ширман также обратил внимание на то, что срок Телепнева могут увеличить после рассмотрения дела о другом избиении в том же клубе, которое якобы произошло на месяц раньше. Таким образом, он прокомментировал нападение Телепнева на студента Глеба Кулакова. По словам свидетелей, бывший депутат домогался до девушки Кулакова в том же ночном клубе за месяц до нападения на артиста. За избиение студента суд назначил ему дополнительное наказание в виде восьми месяцев обязательных работ, которые были добавлены к приговору по делу об избиении Ширмана.