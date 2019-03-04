Что убило Децла: раскрыта тайна смерти

В Следственном управлении Следственного комитета России по Удмуртии назвали причину смерти рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. Оказалось, что 35-летний артист ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

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«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Каких-либо телесных повреждений не выявлено», — заявили в СК, передает StarHit.

Отвечая на вопрос, были ли обнаружены в крови артиста следы наркотических веществ или алкоголя, представитель Следственного комитета Вера Филиппова подчеркнула, что сотрудники ведомства назвали причину смерти, которая была указана в заключении судебно-медицинских экспертов, сообщает РИА «Новости».

Одним из первых о смерти Децла заявил его отец Александр Толмацкий. Музыкант почувствовал недомогание после выступления на частной вечеринке в одном из ночных клубов Ижевска. Его директор Павел Беленец подчеркнул, что перед выходом на сцену артист не жаловался на плохое самочувствие и не подавал признаков слабости.

Диджей, который сменил Децла на сцене после его выступления также сказал, что не заметил ничего странного в его поведении. Однако вскоре после того, как Толмацкий ушел в гримерку, он побледнел, сел в кресло и потерял сознание, рассказывали очевидцы.

Врачи скорой помощи приехали через пять минут после вызова, но не смогли вернуть рэпера к жизни. Беленец подчеркнул, что Децл никогда не жаловался на здоровье и всегда чувствовал себя хорошо.

Сразу же после смерти артиста в сети появились слухи относительно того, что причиной его кончины могли стать наркотики или алкоголь. Однако никто из тех, кто общался с Толмацким перед выступлением, не смог подтвердить факта употребления им каких-либо алкогольных или наркотических веществ, а источник в СК рассказал о том, что анализ крови музыканта на содержание соответствующих веществ также не дал никаких результатов.

Назывались и другие версии причины смерти артиста. Так, продюсер Андрей Разин предположил, что Децла могли отравить, так как внезапная смерть музыканта не вязалась с тем образом жизни, который он вел.

«Кирилл никогда не лечился в клиниках. Он прекрасно отработал в Ижевске. И сейчас Следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление», — сказал Разин в эфире передачи «Выход в люди».

Позднее мать артиста Ирина Толмацкая дала интервью телевидению. Она рассказала о том, что Децл много работал в последнее время, однако время от времени жаловался на боли в руках и ногах. На предложения посетить врача он отвечал отказом и говорил, что у него нет на это времени.

Узнав о смерти сына, Толмацкий-старший опубликовал в соцсетях пост, в котором признал провалом попытки начать общение с Кириллом, прекратившим общаться с родителем за много лет до ухода. Со своим 13-летним внуком Антонием он познакомился только на похоронах Децла.

Кроме того, продюсер заявил о том, что именно сыну музыканта достанутся доходы от использования прав на имя, музыку и видео его отца в соответствии с последней волей артиста.

При этом сообщалось о запуске процесса оформления прав на наследство со стороны родителей самого Кирилла, несмотря на то, что официальным опекуном Антония является его мать Юлия Киселева. Сама вдова объявила о том, что отец Децла объявил ей войну.

«Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа», — заявила она.

Вместе с этим, она выразила уверенность в том, что после смерти супруга ее «защищает Бог» и заявила, что не хочет становиться причиной негативных эмоций хороших людей.

Александр Толмацкий в свою очередь заявил, что предлагал вдове своего сына открыть банковский счет для нее и Антония, удивившись ее реакции на происходящее. «К нашему великому сожалению, ей нужен скандал, она настраивает внука против нас», — написал он в социальных сетях. Продюсер также добавил, что пытается разобраться в сложившейся ситуации, и подчеркнул, что никогда не планировал разлучать мать и ее сына.