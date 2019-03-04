Фронтмен The Prodigy Кит Флинт найден мертвым

В возрасте 49 лет ушел из жизни вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт. По информации The Sun, тело известного артиста было обнаружено утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс. В настоящее время правоохранители все еще обследуют место происшествия. Официальная причина смерти музыканта пока что не называется, однако наступила она, согласно предварительному мнению полицейских, по «естественным факторам».

«Его родственникам сообщили печальную новость. Смерть не считается подозрительной», — подчеркнул один из сотрудников полиции Эссекса.

Правдивость известия о кончине Флинта немногим позднее подтвердили и представители The Prodigy. В официальном инстаграме группы появилась запись, автор которой — лидер коллектива Лиам Хоулетт — признался, что не может поверить в произошедшее. Кроме того, он подчеркнул, что Кит совершил самоубийство.

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«Новость правдива. Я не могу поверить, что действительно произношу это, но наш брат Кит ушел из жизни, совершив самоубийство. Я в шоке, чертовски зол, растерян, а мое сердце разбито... Покойся с миром. Твой брат — Лиам», — написал коллега усопшего.

Комментируя трагическое известие множественные фанаты британского бэнда в целом сошлись во мнении, что со смертью Флинта закончилась «большая и славная история The Prodigy». Поклонники британских музыкантов также попросили Хоулетта и Кита Палмера (еще один участник группы) «не осквернять наследие» их умершего товарища приглашением нового артиста на его место.

Кит Чарльз Флинт родился 17 сентября 1969 года в Лондоне. В конце 1980-х он познакомился с Хоулеттом в рейв-клубе, впечатлившись его музыкой. Прослушав некоторые композиции своего будущего напарника, Флинт вскоре настоял, чтобы тот основал собственную группу, предложив себя и своего друга Лироя Торнхилла в качестве участников подтанцовки. Так в 1990-м была образована группа The Prodigy. Спустя шесть лет — в 1996-м — танцовщик Флинт впервые попробовал себя в качестве вокалиста, выступив в этом амплуа на треке «Firestarter». В сопровождающем сингл видео Кит также предстал в своем новом образе, ставшем впоследствии фирменной маркой коллектива. Помимо The Prodigy, Флинт занимался некоторыми сайд-проектами, включая FLINT и Clever Brains Fryin'.

Говоря о кончине популярного артиста, музыкальный эксперт Юрий Лоза признался, что никогда не являлся поклонником творчества The Prodigy, считая его излишне агрессивным. При этом он выразил сожаление в связи с тем, что из жизни ушел очередной талантливый человек, «создавший что-то необычное».

«Я не слушал такую музыку никогда, это не моя музыка. Я понимаю, что у него есть очень много поклонников, но у людей совершенно разные вкусы. Есть такая поговорка: один любит сладкий пирожок, другой — свиной хрящик. Вот это не моя была музыка, потому что для меня она слишком агрессивна, — приводит слова Лозы портал IReactor. — Жаль, что уходят люди, которые что-то создали интересное, необычное. Создали что-то такое, чего до них еще не было».

Известно, что в предстоящем июле The Prodigy должны были выступить в Москве. Теперь — после смерти звезды британского коллектива — концерт, по информации СМИ, могут отменить или перенести на другую дату. Официального заявления относительного московского выступления представители группы, впрочем, пока что не делали.

Ранее в интервью «Газете.Ru» лидер The Prodigy Хоулетт рассказал, что свой на данный момент последний альбом «No Tourists», релиз которого состоялся в прошлом ноябре, музыканты частично записали в столице России.

«В основном, да, альбом был записан в домашней студии. Но какие-то вещи мы записали и в Москве», — сказал он.

Рассказывая о планах на ближайшее будущее, Хоулетт тогда также признался, что ему и его партнерам очень нравится приезжать на гастроли в Россию.

«Мы очень любим приезжать в Россию, делали это не раз, и это одна из наших любимых стран, когда мы едем в тур. Я очень хочу снова выступить в России и надеюсь, что ее включат в концертный тур к новому альбому (разговор с музыкантом состоялся еще до оглашения точного графика очередных гастролей The Prodigy — «Газета.Ru»)», — отметил Лиам.