«Оставил с Бузовой»: Цукерберг выдавил Шнурова из инстаграма

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров записал в инстаграме видеообращение к своим поклонникам, в котором сообщил о «переезде» в Telegram из-за постоянных блокировок сообщений со своими стихами.

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«Всем привет. Обращаюсь к прогрессивной общественности. Последнее время в инстаграме стали часто блокировать мои стишки. Не знаю — то ли по жалобам, то ли по каким-то еще причинам. Поэтому я решил переехать в телеграм. В телеграме меня зовут… Шнуровик. Вот так», — сказал Шнуров.

Он также призвал подписываться на свой канал тех, кто хочет «почитать говнопоэзию». Вечером того же дня Шнуров опубликовал в телеграме первое четверостишие. Он сопроводил его скриншотом с сайта онлайн-магазина с изображением иконы Богородицы, в описании которой страной производства указан Китай, а стоимость составляет $10.20.

«Россия спит, и не случайно, / Что на обломках постобломков, / Потомки, тех уже потомков, / Прочтут — «маде ин Чайна (здесь и далее авторская орфографии сохранена — «Газета.Ru»)», — написал музыкант.

На следующий день Шнуров опубликовал еще одно четверостишие. В этот раз он прикрепил к сообщению свою фотографию со спортивной повязкой на голове на фоне кровати.

«Я хоть старый, но могу, / Пусть не с первого, но раза, / Кинуть палку набегу. / И что важно, не промазать», — говорится во втором опубликованном Шнуровым стихотворении.

В тот же день он поставил на аватар свою фотографию в черной мантии, белой рубашке и белых брюках на фоне пустыни.

Менее чем за сутки на новый канал Шнурова подписались более 68 тыc. человек. В то же время многие пользователи инстаграма пожаловались музыканту на то, что не у всех есть аккаунт в телеграме и не все теперь смогут видеть его интернет-произведения.

«Не надо. На кого вы нас оставили? На Бузову?», — написал один из комментаторов.

Многих также возмутила цензура в инстаграме — пользователи заявили, что подобные действия модераторов нарушают свободу слова и призвали певца не сдаваться.

«Хорошие, острые стихи о нашем настоящем! Ничего ужасного в стихах Шнура нет. В интернете море грязи, но запрещать надо именно Шнура! Бред! Верните нам Серегу!!!» — поделился своими мыслями один из подписчиков.

При этом некоторые поклонники Шнурова обратили внимание, что на самом видео он выглядит уставшим, предположив, что ему стоит ограничить употребление алкоголя. Другие пользователи испугались, что следующим шагом музыканта может стать переезд в другую страну.

«Ты главное из России не уезжай, по-братски», — написал один из фанатов Шнурова.

Сам музыкант ранее сообщил, что завел новый канал в телеграме спустя неделю после того, как руководство мессенджера заблокировало его предыдущий аккаунт – «Тупость, глупость и задор». Артист создал его в конце 2017 года, однако сделал всего около 25 записей.

Последним сообщением в старом телеграм-канале Шнурова стал «доклад» на тему имиджа и успеха современных поп-звезд в апреле 2018 года. Серию из трех больших сообщений музыкант предварил предупреждением, что не считает себя «мастером длинного монолога», так как старается пользоваться короткими формулировками. Он выразил надежду на то, что у него получилось «не очень сумбурно» изложить свои мысли в тексте.

«Сегодня природа поп-звезд кардинально изменилась. Если вчера они были иного качества, иного свойства, существенно отличаясь от масс, то сегодня они одни из многих миллиардов», — говорилось в одном из сообщений Шнурова.

В конце января 2019 года руководство телеграма обратило внимание на то, что музыкант не пользовался своим аккаунтом на протяжении нескольких месяцев, предупредив, что в случае дальнейшего отсутствия активности канал самоуничтожится. Последнее предупреждение компании о необходимости уделить аккаунту внимание датируется 19 февраля. К этому моменту на канал были подписаны почти 36 тыс. человек.