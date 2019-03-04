«Подрыв истинных ценностей»: лауреат «Оскара» опозорил египтян

Американского актера египетского происхождения и лауреата премии «Оскар» Рами Малека обвинили в подрыве «истинных» ценностей жителей Египта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата местного парламента. По данным СМИ, в эфире телеканала Al-Hadath Alyoum политик заявил, что 37-летний артист навязывает арабской молодежи аморальный образ жизни.

«Этот человек стремится навредить моральным устоям наших молодых людей, и я был очень удивлен, когда египетские СМИ начали активно праздновать его победу», — возмутился чиновник.

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В конце февраля Малек получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за свой перформанс в биографической ленте «Богемская рапсодия» режиссера Брайана Сингера. В фильме актер предстал в образе фронтмена легендарной британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри. По мнению египетского парламентария, роль, сыгранная Малеком, хоть и не имеет к нему никакого отношения, но с помощью нее артист пытается пропагандировать нетрадиционную ориентацию.

«Роль, сыгранная Малеком в фильме, далека от его реальной персоны, однако ею он пытается пропагандировать нетрадиционную ориентацию», — подчеркнул депутат.

Рами Малек, как известно, родился в Каире. В 1978 году вместе с семьей он переехал в США, где обосновался в Лос-Анджелесе. В 2003-м артист окончил факультет искусств университета Эвансвилла в штате Индиана, а затем перебрался в Голливуд, где первое время работал разносчиком пиццы в ресторане восточной кухни. Спустя много лет здесь же он был удостоен «Оскара».

Ранее Малек прокомментировал скандал, связанный с обвинениями в изнасиловании и сексуальных домогательствах к несовершеннолетним со стороны режиссера «Богемской рапсодии» Сингера. Во время пресс-конференции на международном кинофестивале в Санта-Барбаре актер выразил поддержку тем, кто пострадал от известного постановщика.

«Я переживаю за каждого, кому пришлось пережить то, о чем я слышал. Это ужасно. Я понимаю, через что им пришлось пройти и считаю это ужасным. Неприятно осознавать, что такие вещи происходят во времена #MeToo» (движение против сексуального насилия — «Газета.Ru»)», — передает слова Малека The Hollywood Reporter.

В то же время артист отказался комментировать опыт работы с Сингером, подчеркнув, что он был «не из самых приятных».

В середине декабря прошлого года издание «The Atlantic» опубликовало расследование, связанное с обвинениями кинематографиста в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Уточнялось, что работа над материалом длилась в течение 12 месяцев. За это время репортеры опросили более 50 человек, включая четверых мужчин, которые ранее никогда публично не заявляли о своем «опыте общения» с постановщиком.

Сам Сингер отрицает выдвинутые против него обвинения. Кинематографист не раз утверждал, что авторы статьи намеренно искажают факты и представляют в ином свете старые сообщения, которые уже были признаны фальшивыми. По словам режиссера, журналисты используют цитаты неких источников, «утверждающих, что они в курсе его интимной жизни».

До этого инцидента против кинематографиста было выдвинуто сразу три обвинения в изнасиловании, однако ни одно из них так и не дошло до судебного разбирательства. Впервые о домогательствах со стороны Сингера заговорили еще в 2014 году.

Кинематографист не смог закончить работу над «Богемской рапсодией», так как был уволен студией за две недели до завершения основных съемок. 1 декабря 2017 года он не появился на съемочной площадке, обосновав это проблемой со здоровьем в его семье. Однако спустя три дня студия объявила о расторжении контракта. Тогда режиссерское кресло занял Декстер Флетчер, который доснял оставшийся материал. Несмотря на громкий скандал, имя Сингера было использовано в титрах в качестве единственного постановщика, так как более двух третей фильма были сняты им.

Напомним, помимо награды в категории «Лучшая мужская роль» премии «Оскар-2019», байопик «Богемская рапсодия» был отмечен за лучший монтаж, звуковой монтаж и за сведение звука, став лидером по числу статуэток 91-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.