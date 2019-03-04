Умерла звезда «Голоса»

В калифорнийской Пасадине скончалась звезда американского шоу «Голос» Дженис Фриман. По информации западных СМИ, 33-летняя певица находилась дома вместе с мужем, когда у нее начались проблемы с дыханием. Супруг артистки в срочном порядке вызвал на место происшествия машину скорой помощи, которая доставила девушку в ближайший госпиталь. Уже вскоре, впрочем, врачи констатировали смерть Фриман.

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Согласно слухам, Дженис умерла в результате отрыва тромба.

Одаренная певица была участницей 13-го сезона американского проекта «Голос». По итогам «слепых прослушиваний» артистка, поразившая членов жюри исполнением песни Imagine Dragons, попала в команду поп-звезды Майли Сайрус. Несмотря на то, что добиться победы в конкурсе Фриман так и не удалось (солистка остановилась в шаге от суперфинала), у нее завязались теплые отношения с наставницей. Узнав, что подопечная страдает из-за ряда недугов, включая волчанку, менингит и рак шейки матки, бывшая звезда Disney даже стала помогать Дженис материально.

Dan Steinberg/Invision for the Television Academy/AP Дженис Фриман

Сама Фриман при этом неоднократно отмечала, что невероятно благодарна Сайрус и готова сделать ради нее абсолютно все. «Майли, ты мой друг, мой лучший друг, и я буду защищать тебя до победного конца, — подчеркивала певица. — Знай, что у тебя есть человек, который всегда тебя прикроет».

Особо сильно Дженис была поражена щедростью скандальной звезды, когда та оплатила полугодовую аренду жилья для семьи Фриман, пока чета была занята поисками приемлемого в плане цены дома в Калифорнии.

«Майли нашла нам дом, пока мы занимались поисками постоянного жилья. Более того, она дала мне депозит, чтобы я покрыла шестимесячную аренду и смогла встать на ноги. Майли, ты одна из моих самых близких друзей. То, что ты сделала для меня и моей семьи... Я буду молиться за тебя Богу», — растрогалась девушка в твиттере.

Одной из первых прокомментировавших уход Дженис оказалась, естественно, все та же Сайрус. В своем инстаграме она выложила фотографию радуги, под которой написала: «Спасибо тебе за все... Эта радуга, появившаяся на небе, прекрасно олицетворяет тебя».

Отметим, что за несколько месяцев до кончины Фриман в США умерла другая звезда американского «Голоса» — Беверли Макклеллан. Финалистка шоу ушла из жизни в возрасте 49 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Известно, что исполнительница около года лечилась от третьей стадии рака, однако в последнее время состояние ее здоровья стало резко ухудшаться, и Маккеллан была госпитализирована в одну из клиник Калифорнии, где впоследствии умерла.

Заниматься музыкой Беверли начала еще в раннем возрасте, однако вплоть до 24 лет о карьере певицы не задумывалась: на тот момент она умела играть на нескольких инструментах, включая гитару, фортепиано и валторну, тогда как вокалом профессионально не занималась. Идею попробовать себя на «Голосе» Макклеллан подкинул ее продюсер — и артистка, на тот момент уже имевшая в своей дискографии пять независимых альбомов, решила согласиться. На шоу Беверли попала в команду поп-звезды Кристины Агилеры и даже вышла в финал проекта, заняв итоговое третье место.

А, пожалуй, самой жуткой трагедией, связанной с американским «Голосом», стало убийство 22-летней Кристины Гримми, произошедшее в 2016 году. Во время раздачи автографов она была застрелена неким Кевином Джеймом Лоиблом.

Как позднее выяснили в полиции, нападавший стрелял в певицу сразу из двух пистолетов. Помочь девушке попытался ее брат, отчаянно бросившийся на 27-летнего убийцу, однако Кристину было уже не спасти: исполнительницу в срочном порядке доставили в клинику в критическом состоянии, и вскоре она скончалась от полученных ранений.

Комментируя убийство юной звезды, представители «Голоса» подчеркнули, что трагедия разбила им сердце, а также назвали Гримми «прекрасной душой и невероятным голосом». Все социальные сети проекта на время окрасились в черные цвета в память о погибшей.