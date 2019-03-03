«Там ничего нет»: Божена Рынска рассказала о смерти

Журналистка Божена Рынска поделилась опытом пережитой клинической смерти после потери своего супруга Игоря Малашенко, тело которого было найдено в его доме в Испании в минувшем феврале.

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«К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды там увидеться с любимыми всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела», — написала Рынска в фейсбуке.

Незадолго до появления на странице журналистки данной записи ее родственница Нина Костикова — опять же посредством социальных сетей — сообщила, что Божена находится в крайне слабом состоянии и не может добраться до аэропорта.

«Божена не встает совсем. В аэропорт ее не отвезти. Помогите, кто может дать санитарный самолет», — написала Костикова.

Позднее в интервью «Московскому комсомольцу» родственница подчеркнула, что Рынска все еще находится в Испании. При этом она назвала «чушью» заявления о том, что ей на время предоставил дом бывший работодатель Малашенко Владимир Гусинский.

«Более того, никто из семьи Гусинских не позвонил, не выразил ни сочувствия, ни соболезнования Божене. Слышала, что жена Гусинского разместила у себя на странице в соцсети нелицеприятные и неправдивые комментарии», — отметила Костикова.

Она также рассказала, что на опознание тела Малашенко приехала только его старшая дочь. Само тело, по ее словам, могут разрешить вывезти не раньше 6 марта, несмотря на то, что изначально шла речь о более ранней дате. «Подробностей нам не говорят. Знаю только, что судья не подписал документы на разрешение вывоза тела из страны», — рассказала Костикова.

Расходы на транспортировку должны быть покрыты из страховки, поэтому помощь российского представительства в Испании не понадобиться, отметила она. Костикова также сообщила о том, что Рынска в данный момент находится не в больнице, хотя чувствует себя все еще плохо.

«Я высказала Божене свое недовольство по поводу ее слишком откровенных постов в соцсети. Ведь понять ее смогли далеко не все подписчики», — прокомментировала она сообщения, оставленные ее двоюродной племянницей в фейсбуке.

Кроме того, родственница подчеркнула, что не Рынска «слишком искренняя» и резкая, однако не алчная, как ее хотят выставить многие после смерти Малашенко. Излишняя резкость и искренность, отметила Костикова, «значительно больше вредит» журналистке, чем помогает. Среди прочего ее якобы крайне задели оставленные многими пользователями сообщения, в которых о ней отзывались как о «содержанке», так как сама Рынска серьезно относилась к семейному бюджету и не совершала необдуманных трат.

«Такое отношение людей к ней еще больше усугубило психологическое состояние Божены. Ведь когда она развязала войну за Игоря, она думала, что поступает верно. Ей хотелось защитить супруга», — добавила Костикова.

Она также указала на то, что Рынска не подталкивала Малашенко к решению о начале бракоразводного процесса, а лишь старалась поддержать его так, как ей казалось необходимым.

«Если бы она была алчным человеком, то позаботилась бы, чтобы у нее в «кубышке» остались деньги. А в ее кубышке — сущие копейки», — сказала Костикова.

Она подчеркнула, что не представляет себе, как Рынска сможет выйти из тяжелого психологического состояния, организовать похороны супруга и начать новый жизненный этап, находясь в столь ослабленном состоянии.

Также Костикова подтвердила, что похороны Малашенко состоятся на Троекуровском кладбище, однако не смогла ответить на вопрос о том, будет ли закрыта церемония прощания. Тем не менее она заверила, что «в любом случае» сама Рынска будет присутствовать на похоронах.