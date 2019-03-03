Похороны и драконы: что смотрят в США

Первое место по сборам в американском прокате продолжает удерживать анимационный фильм «Как приручить дракона 3» производства студии DreamWorks Animation. Третья часть популярной франшизы, над созданием которой работали Кит Харрингтон, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Джерард Батлер и Дэвид Теннант, полностью оправдала ожидания аналитиков и на вторых для себя выходных показала результат в $30 млн. Таким образом, общие сборы от демонстрации картины в США превысили $97 млн. Бюджет мультфильма при этом составил $129 млн.

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На второй строчке стартовал фильм «Семейные похороны Мэдеи» американского режиссера, актера и продюсера Тайлера Перри. Очередная картина о похождениях суровой и мстительной женщины в годах, роль которой сам Перри играет на сцене и в кино на протяжении уже 20 лет, серьезно превзошла ожидания критиков: вопреки прогнозам, что лента соберет за первый уикэнд лишь $22 млн, выходные принесли создателям проекта 27 млн.

А вот сборы экранизации манги Юкито Кисиро от режиссера Роберта Родригеса и продюсера Джеймса Кэмерона «Алита: Боевой ангел» ожидания экспертов оправдали — за 1-3 марта блокбастер выручил $7 млн. В то же время суммарный бокс-офис фильма к настоящему моменту превысил $350 млн.

Четвертую неделю на четвертом месте встречает сиквел мультипликационного блокбастера о легендарном датском конструкторе «Лего Фильм 2» от Майка Митчелла. Собрав $6,6 млн, он смог перевалить за отметку в $91 млн в домашнем прокате — при том, что общий бюджет проекта составил $99 млн. Тем не менее — даже с учетом сборов за рубежом общий показатель в $150 млн почти в три раза уступает итоговому бокс-офису первой части.

Эксперты прогнозировали возвращение в десятку фильма-лауреата премии американской киноакадемии «Оскар» в главной номинации, однако результаты «Зеленой книги» Питера Фаррелли, главные роли в которой исполнили Махершала Али и Вигго Мортенсен, даже превзошли прогнозы. На шестнадцатой неделе проката картина заняла не восьмое, а пятое место, собрав за уикенд $4,7 млн.

Из-за триумфа «Зеленой книги» сразу на две позиции опустилась комедия с Дуэйном Джонсоном «Борьба с моей семьей», которую аналитики ожидали увидеть на пятом месте. С результатом $4,6 млн (вопреки прогнозировавшимся $5 млн) картина смогла лишь возглавить вторую пятерку бокс-офиса за выходные, оказавшись на шестой строчке.

Пародия на романтические комедии с Ребел Уилсон и Лиамом Хемсвортом «Ну разве это не романтично?», главная героиня которого обнаруживает себя персонажем фильма о любви, на третьей неделе смогла довести общую сумму домашних сборов до $40 млн, получив 4,6 млн, и стала седьмой.

Несмотря на то, что триллеру ветерана кинематографа Нила Джордана «В объятьях лжи» (с такими звездами, как Изабель Юпеер и Хлоя Морец) удалось собрать за первые выходные показа $4,5 млн, как это и прогнозировали эксперты, картина стартовала в прокате лишь восьмом месте.

Девятое место досталось фильму «Чего хотят мужчины?» — обратному ремейку культовой картины с Мелом Гибсоном 2000 года. Как и ожидалось, результат четвертых выходных проката работы Адама Шенкмана составил $2,7 млн. Однако с бюджетом всего в $20 млн фильму уже удалось более чем в два раза отбить затраты только на домашнем рынке.

И, наконец, последнее место по сборам за уикенд занял сиквел комедийного хоррора Кристофера Лэндона «Счастливого нового дня смерти». Стартовавший с пятого места по сборам фильм, затраты на который составили лишь $9 млн, собрал $2,5 млн, заработав в общей сумме к настоящему моменту уже $25 млн на внутреннем рынке.