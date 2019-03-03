Спилберг против Netflix: кто победит

Голливудский режиссер и продюсер Стивен Спилберг считает, что фильмы, выпускаемые компанией Netflix, не должны впредь допускаться до участия в «Оскаре». К подобному мнению четырехкратный лауреат главной кинопремии мира пришел из-за методов продвижения стриминговым сервисом своих полнометражных картин.

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Прошедшая церемония вручения наград вызвала недовольство многих американских работников киноиндустрии из-за успеха фильма мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома», который был номинирован в десяти категориях и одержал победу в трех — он был отмечен как «лучший фильм на иностранном языке», а также принес «Оскар» самому Куарону как лучшему режиссеру и оператору.

«Стивен серьезно озабочен разницей между стримингом и кинотеатрами. Он был бы рад, если бы остальные присоединились [к его кампании], когда будет подниматься эта тема», — сказал представитель основанной Спилбергом компании Amblin Entertainment.

Представители киноакадемии в свою очередь подтвердили, что обсуждение вопроса о возможном отстранении Netflix от участия в борьбе за «Оскар» будет обсуждаться в рамках встречи, которая пройдет в апреле.

Однако такая постановка вопроса вызвала несогласие у ряда коллег Спилберга. Так, Ава Дюверней, снявшая для Netflix документальный фильм о тюремной реформе, который был также номинирован на «Оскар», в своем твиттере выразила надежду, что на встрече академиков будут присутствовать режиссеры, которые против инициативы 72-летнего американца.

«Стивен Спилберг открыл охоту, чтобы удостовериться в том, что у Netflix не будет другого такого претендента на «Оскар», как «Рома». Извините, мистер Спилберг, но «Рома» — не телефильм, она так же внушительна, как и все остальные картины. Платформы потеряли значение. Снимите фильм вместе с Netflix», — написал в своем твиттере звезда франшизы «Зловещие мертвецы» Брюс Кэмпбелл.

Возмущение американских киностудий, в частности, вызвало то, что на продвижение фильма «Рома» было по разным подсчетам потрачено от $25 млн до $50 млн, в то время как создатели фильма «Зеленая книга», который академики признали лучшим фильмом года, выделили на те же цели только $5 млн.

Также руководство Sony Pictures Classics жаловалось на то, что из-за массированного продвижения «Ромы» им пришлось изменить дату премьеры других номинированных на премию фильмов — немецкого «Работа без авторства» и ливанского «Капернаума». По мнению представителей компании, это могло привести к тому, что часть членов киноакадемии не смогла их посмотреть.

Многих возмутил и тот факт, что картина демонстрировалась в кинотеатрах эксклюзивно лишь три недели перед тем, как ее можно было посмотреть в сети благодаря стриминговому сервису. Нарекания вызвало также то, что руководство компании не предоставило данных о сборах фильма. Отдельно отмечалось, что фильмы производства Netflix свободно можно посмотреть в любое время дня и ночи почти в 200 странах.

«Нарастает ощущение того, что если Netflix собирается вести себя как студия, то понадобится своего рода стандарт. Правила вводились тогда, когда никто не мог представить себе такого будущего или настоящего. Нам нужно немного ясности», — сказал один из членов киноакадемии.

Отдельную тревогу киноакадемии вызывает запланированный руководством Netflix на 2019 год выход фильма «Ирландец» классика американского кино и обладателя «Оскара» Мартина Скорсезе, в съемках которого приняли участие такие звезды как Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши и Харви Кейтель.

По словам представителей режиссера, он считает телевизионную премию «Эмми» более подходящей для фильмов Netflix площадкой для борьбы за победу.

«Я надеюсь, что все мы продолжим по-настоящему верить в то, что величайшим вкладом, который мы можем внести как создатели кино, является опыт просмотра зрителем фильма в кинотеатре. Я твердо уверен, что кинотеатры должны остаться навсегда», — сказал Спилберг.

При этом режиссер подчеркнул, что любит телевизионную продукцию и ценит возможности, которые предоставляет телевидение для авторов. Он отметил, что на телевидении сегодня создаются порой великие проекты, а также отметил высокий уровень как актерской игры и режиссуры, так и технических характеристик. В частности, он обратил внимание, что сегодня телезрителям доступен лучший звук, чем когда-либо в истории. Тем не менее, по мнению Спилберга, опыт телепросмотра несопоставим с походом в «большой темный кинозал с незнакомыми людьми».