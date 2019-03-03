«Часто падала в детстве»: Пьеху заметили в инвалидной коляске

В сети было опубликована видеозапись возвращения 81-летней народной артистки СССР Эдиты Пьехи с московского концерта. Внимание поклонников обратило на себя то, что прибыв на Московский вокзал Санкт-Петербурга, звезда передвигалась по перрону в инвалидном кресле.

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После того, как певица покинула поезд и вышла из вагона вместе со своим директором и помощницей, сотрудник вокзала помог ей доехать в кресле до машины, в которую Пьеха села без посторонней помощи.

Сама певица в комментарии для StarHit рассказала о том, что принимала участие в съемках нескольких телепередач, в том числе — в программе Бориса Корчевникова. Пьеха подчеркнула, что кресло не является инвалидным, и что она прибегла к нему исключительно из-за чрезмерной усталости после съемок и долгого переезда.

«Это не инвалидное кресло, а обычное, которое мы арендуем. Я целый день провела на ногах, были тяжелые переезды, еле живая, вот и решили воспользоваться этим креслом. Какой я инвалид? Я раньше по восемь километров бегала, сейчас хожу, и еще буду много ходить», — сказала она.

Кроме того, Пьеха призналась, что некоторое беспокойство у нее вызывает установившаяся в последние дни погода.

«Должно же что-то поболеть уже, да? Так-то я всегда держалась, а тут стало немного хуже», — пошутила певица.

Пьеха также рассказала, что не будет отменять запланированные выступления в связи с состоянием здоровья. Она заявила, что серьезно им занимается, в том числе — посещает российских и западных специалистов, вместе с которыми решает возникающие проблемы.

«В последнее время беспокоит спина — я в детстве часто падала, а это не проходит бесследно», — посетовала артистка.

Отвечая на вопрос о своем самочувствии сайту kp.ru, Пьеха подчеркнула, что «ничего не случилось» и обратила внимание журналистов на свой возраст. Она отметила, что «может иногда уставать» и поблагодарила за беспокойство.

«Знаете, такая песня есть: «Эх, помирать нам рано, есть у нас еще дома дела», — напомнила звезда.

Она также подтвердила, что уже находится дома и сказала, что чувствует себя в порядке — за исключением некоторой усталости. По словам артистки, она не спала две ночи из-за железнодорожных переездов. Инициатива воспользоваться креслом для передвижения принадлежала ее помощнице.

«Я очень устала, поэтому моя помощница, которая со мной уже 30 лет, попросила, чтобы я не ножками шла, а чтобы меня повезли», — сказала Пьеха.

Певица призналась, что «три километра топать по перрону тяжело», однако заверила представителей СМИ в том, что инвалидности «не намечается».

«Пока говорю с вами, значит здоровье есть», — добавила она.

Звезда также выразила удивление в связи с ажиотажем, который вызвало ее появление в кресле на вокзале. Возможность воспользоваться средством передвижения она назвала «помощью спине».

«Мне вызывают помощника, я сажусь, вместо того чтобы идти большое расстояние. И меня везут, как королеву», — сказала она телеканалу РЕН ТВ.

Как пишут «Невские новости», некоторые поклонники артистки, которые провожали ее в дорогу, заметили, что Пьеха испытывала определенные трудности в передвижении, а во время своего концерта старалась поменьше передвигаться по сцене и даже исполнила несколько номеров сидя.

В конце 2018 года певица была награждена орденом «За услуги перед Отечеством» II степени» в Санкт-Петербурге во время своего новогоднего концерта. В ходе получения награды Пьеха назвала счастьем возможность на протяжении долгих лет давать концерты и не терять единомышленников. Она заявила, что хотела бы дожить до 85 лет и призналась, что ей приятно, когда среди зрителей оказываются те, «кто знал девчонкою певицу».