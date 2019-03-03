Развода не будет? Избитая жена простила Башарова

Российский актер и телеведущий Марат Башаров, узнав из интернета о намечающемся разводе с женой Елизаветой, прилетел к ней в Таиланд. После нанесенных супругом побоев женщина вместе с сыном уехала туда отдыхать на месяц. 2 марта артист опубликовал видео, на котором он проводит время вместе со своим сыном Марселем. В конце ролика Башаров обращается к подписчикам и заявляет, что «в его семье все прекрасно».

«Мы покупаем мороженое! Всей желтой прессе хотим сказать, что в нашей семье все прекрасно!» — заявил Башаров.

Ранее адвокат актера Александр Разумовский заявил, что Елизавета шантажирует супруга. По словам ее брата Федора Шевыркова, в декабре прошлого года Башаров ударил жену, после чего она вместе с матерью провела ночь в травмпункте. Врачи диагностировали у женщины закрытый перелом носа, что подтверждает гуляющая по интернету фотография справки из Химкинской больницы.

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«Сейчас жена Башарова в выигрышном положении. Она была избита, чему есть доказательства — побои зафиксированы в больнице. Не пошла в полицию, но, по сути, собрала на него компромат. И может ставить ему условия. Он под статьей ходит», — объяснил Разумовский в комментарии kp.ru.

Юрист добавил, что Башаров находится в трудной ситуации — и жена может ставить ему условия.

«Жена его в каком-то смысле шантажирует. Это громкое слово, но, по сути, это так. Ее требования будут справедливы. И даже в правах на ребенка у нее преимущества.

Елизавета может давить на то, что Марат может быть агрессивным, не контролировать себя — раз ее бил, то может быть опасен», — считает специалист.

В результате активного обсуждения инцидента у Башарова появились проблемы с работой: продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили заменить актера на Сергея Астахова.

«То, что Башарова изгнали из спектакля «День сюрпризов» — это очередной тревожный звоночек для него. Да, у Башарова пока еще есть работа. Но это только пока! — приводит слова инсайдера «Стархит». — Например, в белорусском Витебске, куда еще, видимо, не дошли слухи о его рукоприкладстве, на днях он гастролировал со спектаклем «Любовь. Собак@.Точка.RU. Перезагрузка». Но в перезагрузке, несомненно, нуждается и сам Башаров. Иначе, с большей долей вероятности, он может кончить печально».

Между тем на ТНТ якобы поднят вопрос об увольнении телеведущего из популярного проекта «Битва экстрасенсов». Продюсеры еще не приняли решение о завершении работы с ведущим, который сотрудничал с ними около десяти лет. Сам Марат не комментирует возникшие трудности.

В конце февраля стало известно, что супруга Башарова подала на развод — заявление о расторжении брака было зарегистрировано в Бабушкинском суде Москвы. Актер признался, что узнал об этом из интернета и был шокирован неожиданной новостью.

«Ну почему я узнаю о нас из интернета? Ура! Ничего не скажешь! Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова», — написал актер в фейсбуке, но позже удалил данную запись.

В декабре 2018 года в прессе появились сообщения об избиении пьяным Башаровым своей супруги, после чего та угодила в больницу.

По словам брата Елизаветы Федора, актер не в первый раз поднял на нее руку в состоянии алкогольного опьянения. Позже обиженная женщина писала в инстаграме, что до последнего верила, что муж пройдет лечение ради семьи и карьеры — и изменится хотя бы ради ребенка. Но сломанный нос стал последней каплей.

«Я свято верила, что любовь может все изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить, — писала Елизавета. — Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры».

Помимо осуждения супруга, женщина также упомянула о позитивных моментах их совместной жизни и пообещала поддерживать с бывшим мужем хорошие отношения, не препятствуя их общению с сыном.