Обидели: Лозе и Агутину не хватает званий

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал высказывание певца Леонида Агутина, который ранее признался, что был разочарован отказом присвоить ему титул народного артиста страны. В разговоре с журналистами Лоза, в частности, напомнил, что ему самому «даже ЗАСРАКа (Заслуженного работника культуры) не дали».

Реклама

«Честно говоря, некорректно спрашивать о 50-летнем артисте у музыканта, которому уже 65, а ему ничего не дали. Мне даже ЗАСРАКа не дали, а Агутин уже заслуженный артист. Я точно переживать не буду по поводу Агутина. Его смутило то, что в списке народных артистов 90% никому не известных ребят», — приводит слова музыкального эксперта НСН.

Напомним, что удостоиться звания «Народный артист России» Агутин рассчитывал к своему 50-летию — юбилей певец, как известно, отпраздновал в прошлом июле.

«Мне в прошлом году вручили Орден Дружбы, и я, честно говоря, был немножко ошарашен. Почет, спасибо, очень приятно. Но по праву я бы хотел звание «Народный артист» к юбилею», — пояснил Леонид.

Несмотря на обиду, он заявил, что «никакой трагедии не произошло». «Самое главное — твои зрители. Они приходят на твой концерт — значит, ты народный артист», — цитирует Агутина ТАСС.

Отметим, что всего месяц назад юбилей праздновал уже сам Лоза — 1 февраля музыканту исполнилось 65 лет. В одном из приуроченных к знаменательной дате интервью он подчеркнул, что не планирует отмечать юбилей в качестве артиста эстрады, как это принято в российской шоу-бизнесе.

«Я искренне считаю, что после 50 все эти юбилеи надо сворачивать. В моем случае уже написаны песни, я объехал всю страну, сына родил, дом построил, дерево посадил. Глобальных задач уже не осталось. И в 50 лет я дал пафосный концерт, записал его и решил с этого момента ничего активно не отмечать, — сказал Юрий — Я не затеваю никаких больших дел. Когда мы подгоняем события под даты, получается неестественно».

Кроме того, Лоза подробно высказался по поводу песенного конкурса «Евровидение». Согласно эксперту, российских авторов не привлекают к шоу из-за якобы существующей «системы откатов».

«Это система откатов, которая работает у нас в России повсеместно. Потому что под американского композитора можно выбить гораздо больший бюджет, чем под российского, даже несмотря на то, что это Леня Гуткин, который туда эмигрировал. Если песню в Америке заказывают, они просят на это больше денег, понимаете, чем они пойдут к Лозе, а им скажут: «Почему вы берете миллион на Лозу?» — передает его слова ФАН.

Говоря о грядущем конкурсе, который пройдет в мае в Израиле, Лоза выразил мнение, что от России на шоу можно отправлять абсолютно любого артиста (на тот момент представитель страны еще не был определен), главное — не ставить во главу угла задачу во что бы то ни стало победить.

«Кто бы мог достойно выступить? Да кто угодно. Все равно, кого туда слать, главное — не ставить задачу победить. Задача — представлять Россию. Посмотрите на французов. Они представляют свою страну без задачи победить. А потому они интересны, самобытны, оригинальны. Взять, например, Патрисию Каас. Она приехала на «Евровидение» в 2009-м, спела на французском, заняла свое восьмое или какое там место и отправилась в европейское турне. Потому что она интересна. А Дима Билан занял первое место и поехал на гастроли в Сыктывкар. Потому что ничем новым он Европу не удивил. Он не интересен», — заключил музыкант.

Как известно, Россию на главном песенном конкурсе Европы в этом году представит Сергей Лазарев, в свое время уже участвовавший в шоу: в 2016-м он взял «бронзу» «Евровидения». Сам артист в преддверии выступления в Израиле пообещал сделать все от него зависящее для достойного представления страны.

«Я хочу, чтобы мы все были реалистами и понимали, что прошлое мое выступление — это другой год, другие исполнители, другие песни и расклад может быть совершенно другой. Я сделаю максимум, что от меня зависит, чтобы достойно представить страну», — цитирует Лазарева РИА «Новости».