«Это война»: родня Децла растаскивает его наследство

Вдова рэпера Кирилла Толмацкого Юлия заявила, что отец ее умершего мужа — продюсер Александр Толмацкий — «объявил ей войну». Об этом девушка написала в своем инстаграме, сообщается в СМИ.

«Отец Кирилла объявил мне войну», — подчеркнула Юлия Толмацкая. Отвечая на вопрос о причинах объявления «войны», она пояснила: «Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа».

Немногим ранее Толмацкая впервые после кончины супруга прервала молчание, выразив мнение, что сейчас ее «защищает Бог». «Я не хочу быть причиной негативных эмоций хороших людей. Сейчас меня защищает Бог», — приводит слова женщины ТВЦ.

Реклама

Напомним, что популярного рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, не стало в ночь на 3 февраля 2019 года. 35-летний музыкант, стоявший у истоков отечественного хип-хопа, скончался после выступления в Ижевске. Согласно прессе, артист почувствовал себя плохо сразу по окончании концерта и умер из-за проблем с сердцем.

Комментируя трагическое известие по горячим следам, директор исполнителя Павел Беленец подчеркивал, что незадолго до своего, как оказалось, последнего выступления Кирилл на самочувствие не жаловался.

«Основная причина смерти устанавливается, есть предварительная — это остановка сердца. После выступления в Ижевске он пошел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер. Приехала «скорая» в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло. — цитирует его RT. — Никакого подозрения до этого не было. Если бы были какие-то симптомы или жалобы, это бы, наверное, помогло. Кирилл никогда не жаловался на здоровье, всегда чувствовал себя хорошо и выглядел соответственно.

Мы взяли комментарий у диджея, который сменял его после выступления. Он сказал, что Кирилл выглядел здоровым... Он нормально выглядел, а когда уже был в гримерке, сильно побледнел — и это ЧП произошло».

Поначалу возможной причиной смерти Децла в СМИ назывались наркотики, однако впоследствии источник в правоохранительных органах сообщил, что запрещенных веществ в организме музыканта обнаружено не было.

Известно, что у Кирилла и его отца Александра, сыгравшего важную роль в раннем (и, пожалуй, наиболее успешном) творческом периоде рэпера, был давний конфликт, в результате которого родственники долгие годы не общались. Дошло до того, что своего родного внука Антония (в этом июне ему исполнится 14 лет) продюсер впервые увидел на похоронах сына. Говоря об уходе Кирилла незадолго до церемонии прощания, Толмацкий-старший признался, что очень сильно любил сына.

«Так мы с тобой и не поговорили. Больше всего на свете я боялся что ты не придешь на мои похороны, — написал продюсер в фейсбуке. — Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу. Или подал бы мне какой-то знак...

Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес. Жизнь сделала так, что хороню тебя я. Прости меня, может быть, я действительно был плохим отцом? Но знай моя любовь к тебе безгранична. Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой. Прости меня, сердце разрывается от любви и боли».

Вдова Толмацкого в ходе траурной церемонии сидела рядом с матерью усопшего Ириной, которая выразила мнение, что причиной смерти музыканта могло стать переутомление.

«Надо было его лечить. Не слушать его, а тащить в больницу. Он же ел не пойми как, все на ходу. Постоянно находился в полусогнутом положении — бесконечные машины, самолеты, он столько ездил. Говорил мне: «Мама, я ненавижу эти машины. Он уставал сильно. Не жалел себя», — сказала мать Децла.

Добавим, что проститься с исполнителем пришли более двухсот человек, включая коллегу и друга Кирилла Андрея Меньшикова (Лигалайз), рэпера ST (Александр Степанов), несколько представителей Black Star, телеведущая Яна Чурикова, друг семьи композитор и музыкант Аркадий Укупник, а также шоумен Сергей Крылов.