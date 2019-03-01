«Месть за СИЗО»: Волочкова ударила бывшего водителя

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала подробности конфликта со своим бывшим водителем и помощником Александром Скиртачом. В своем инстаграме знаменитая танцовщица разместила ролик со съемок передачи «Новые русские сенсации» телеканала НТВ. На видео запечатлено, как Волочкова в коротком кружевном платье белого цвета наносит удар бывшему шоферу, однако уже вскоре между Анастасией и Александром встает Никита Джигурда, благодаря которому дело и не переносит в драку.

«Он «знает все», что происходило в моих домах, в моих квартирах, в моих постелях, создается впечатление, что и свечку они с женой держали у моих ног.

Я понимаю, что это его месть за полгода в СИЗО, видимо, не сладко ему там пришлось», — подписала балерина, подчеркнув, что Скиртач приложил немалые усилия для того, чтобы передача не попала в эфир.

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Напомним, что в августе прошлого года Скиртача приговорили к трем годам лишения свободы условно, однако он успел провести шесть месяцев в следственном изоляторе. По словам Волочковой, бывший водитель воровал у нее крупные суммы денег, заработанные выступлениями и выделенные на оплату услуг ЖКХ. К тому же она заявляла, что он пытался отравить ее «какими-то таблетками».

Александр в свою очередь отвергает обвинения. Согласно мужчине, это не что иное, как месть танцовщицы за то, что он отказался вступить с ней в сексуальную связь.

На прошлой неделе Волочкова поделилась с подписчиками своего инстаграма фотографией в свадебном платье на фоне скульптуры железной рыбы в стиле стимпанк.

«Активно выбираю свадебное платье. И скоро представлю вам моего жениха», — пообещала Анастасия. Ранее она признавалась, что ее женихом является звукорежиссер Михаил Борисовский.

В середине февраля этого года Волочкова резко высказалась в адрес журналистки Ксении Собчак. По словам танцовщицы, она очень конфликтная особа и на протяжении всей карьеры поднимает свои рейтинги за счет взаимодействия с медиаперсонами. Кроме того, бывшая прима Большого театра заявила, что Собчак «убого» садится на шпагат.

«Ей этот шпагат не дает покоя, как и вся моя карьера балетная», — цитирует Волочкову сайт kp.ru.

Она также рассказала, что Ксения с детства мечтала стать балериной и, вероятно, враждебное отношение с ее стороны можно расценить как зависть.

«Ксения Собчак и ее семья были зрителями на моих спектаклях («Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Жизель») в Мариинском театре. Они всегда сидели в первом ряду партера. Я знаю, что Ксения хотела стать балериной, но не стала», — вспомнила балерина.

Волочкова обвинила Собчак во лжи, когда та в одном из интервью заявила, что именно она помогала Волочковой освоиться в Москве. Согласно танцовщице, она переехала в столицу раньше, а мать журналистки Людмила Нарусова попросила ее помочь дочери там адаптироваться.

«Она сказала: «Настя, Ксюша только попала в Москву. Она любит тусоваться. Помоги ей, пожалуйста. Отдавай ей свои пригласительные на мероприятия, если они тебе не нужны!» И Людмила Борисовна попросила меня брать Ксюшу на светские рауты, чтобы ее «засветить», — рассказала Волочкова.

Также она опровергла обвинение Собчак в том, что Анастасия увела у нее жениха. Волочкова рассказала, что на самом деле много лет назад мать Ксении обратилась к ней с просьбой спасти дочь от неприятного ей мужчины. Балерине якобы предложили разыграть свидание с бывшим Собчак и, спровоцировав ревность, воссоединить пару.

Стоить отметить, что для Волочковой транслировать свою точку зрения и создавать инфоповоды — привычное дело. Недавно она сообщила подписчикам, что написала заявление в полицию на своего бывшего гражданского мужа Игоря Вдовина. Как известно, пара прожила вместе около пяти лет — и у них есть общая дочь Ариадна.