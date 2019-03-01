Купила роль? Джулия Робертс снимется в шоу о женщине-политике

Голливудская звезда Джулия Робертс обсуждает главную роль и место исполнительного продюсера в сериале «Charlotte Walsh Likes to Win» («Шарлотта Уолш любит побеждать»), основанного на бестселлере Джо Пьяццы.

Проект поддерживается продюсерской компанией Робертс Red Om Films, а также Amazon Studios.

По всей видимости, после удачной коллаборации с Amazon, результатом которой стал сериал «Возвращение», Робертс снова готова к сотрудничеству со стриминговым сервисом. На этот раз обладательница «Оскара» от психологии перейдет к политике и исполнит главную роль в драме по известному произведению.

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Как и в случае с «Возвращением», артистка возьмет на себе еще и функции исполнительного продюсера нового проекта. Сценарием шоу займется Джон Робин Бэйтц — он больше известен как драматург, но и несколько сериалов в его послужном списке имеется. Например, Бэйтц является создателем сериала «Братья и сестры», он же адаптировал для американского ТВ «Пощечину».

Роман Пьяццы рассказывает о Шарлотте Уолш — успешном руководителе из Силиконовой долины, которая решает оставить работу и вместе с семьей вернуться в родной городок в Пенсильвании. Причина столь резкой перемены кроется в желании Шарлотты попасть в Сенат. По мере развертывания кампании Шарлотту застает врасплох грубость прессы и то, что ее оппонент готов к грязной борьбе. Да еще и совмещать политику с браком — дело нелегкое, особенно если твой супруг обижен и настроен против. Когда оппозиция узнает секрет Шарлотты, способный не только погубить ее карьеру, но и разрушить все, что ей дорого, главная героиня должна решить, насколько сильна ее воля к победе и какую цену она готова заплатить.

Amazon, впрочем, пока что не подтверждает появившуюся в СМИ информацию относительно участия Робертс в проекте.

Если актриса все-таки решится исполнить роль в шоу, то она станет уже второй в ее телевизионной карьере. Недавно Джулия, как уже было сказано, впервые в своей карьере сыграла главную роль в сериале «Возвращение домой».

Сериал рассказывает зрителю о сотруднице некого секретного правительственного учреждения психиатре Хайди Бергман. Она помогает отслужившим военным адаптироваться к гражданской жизни. Однажды Бергман решает уйти со своей работы, но годы спустя ее начинает преследовать прошлое. Героиня Джулии постепенно начинает раскрывать целый клубок интриг и загадок. Проект основан на одноименном тематическом подкасте, который является по своей сути радиоспектаклем. Его авторы Илай Хоровитц и Майка Блумберг написали сценарий к шоу, причем Amazon сразу заказал два сезона. Когда выйдет второй, пока не сообщается. Известно, что его продлили, но Робертс решила не возвращаться к проекту — при этом все еще остается его исполнительным продюсером. За эту роль актриса также получила номинацию на «Золотой глобус».

51-летняя американка ранее уже появлялась в сериалах, но либо в начале своей карьеры в 80-х годах, либо в качестве приглашенного звездного гостя. В 1988 году она, в частности, сыграла в одной серии популярного шоу «Полиция Майами: отдел нравов».

Уже будучи звездой Голливуда, Джулия снялась в эпизоде легендарного ситкома «Друзья», а также приглашалась в американский телехит «Закон и порядок». Последняя картина с участием Робертс — «Вернуть Бена» — вышла на российские экраны в декабре прошлого года. В ней Джулия сыграла ведущую роль. Мировая премьера ленты состоялась 8 сентября на международном кинофестивале в Торонто. Фильм получил восторженные отзывы критиков.